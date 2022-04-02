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讀了8年還沒畢業 浙大博士生送外賣 滿足日掙150元

中國新聞組／北京2日電
孟偉在杭州街頭送外賣。（取材自上游新聞）
孟偉在杭州街頭送外賣。（取材自上游新聞）

中國知名學府浙江大學的一名博士生讀了8年都沒有畢業，現在還在送外賣維持生計，一時間「浙江大學博士生送外賣」這個話題突然火了起來，在知乎上瀏覽量達700萬。很多網友表示「看著很心酸」，當事人孟偉回應，當初是因為孩子生病需要用錢，才兼職送外賣。

浙大博士孟偉是G20峰會優秀志願者、浙江大學十佳研究生黨支部書記、浙江大學十佳大學生，但這些熠熠生輝的標籤與「八年難畢業、送外賣」形成了巨大的反差。

上游新聞報導，31歲的孟偉是浙江大學控制科學與工程學院博士研究生，有人質疑他讀了8年，承擔的8個橫向項目，卻一點學術成果都沒有。孟偉說，論文產出是要有學術研討的，他做的這些就是成熟的技術在成熟領域的開發，對他一點幫助都沒有。孟偉的抖音主頁曝光自己讀博八年來遭遇到的不公：承擔過多橫向課題，被導師邊緣化等內容。

孟偉2019年結婚。2021年，孩子出生後就得了爆發性心肌炎，歷經67天重症監護，4次病危搶救；博士畢業延期後，補助停發，「在醫院時，我手機裡拿不出更多的錢來，我就想到送春節後外賣。」

來源：YouTube

現在，孟偉每天騎著赤紅色的杭州市公共自行車送外賣，租借費一天五元封頂，所以他花在路上運輸時間要比別人騎電動車的長，開始跑就不能停下湊單，最驚喜的是收到顧客打賞，有次收到了6元6角。

「我給自己定了一個目標，半天能跑到100塊錢、150塊錢，我就收工了。繼續學業期間，我會繼續做這份工作，因為時間很靈活，能帶來較穩定的收入，還有不費腦子，算是學習之外的一種調劑，也能倒逼我在體能上進行鍛鍊，睡眠質量、精神狀態也好了。」

孟偉表示，他還要繼續完成科研和學業。「雖然延畢，但三年內，我還有一次答辯的機會，我希望能抓住這次機會。」他的妻子是碩士，妻子和家人理解他兼職送外賣的決定。「對於網路上的質疑，我不想跟別人打口水戰。」

孟偉說，他最近考慮換一輛電動車提高送外賣的效率。最近一直有網友給自己轉錢，但其實他經濟最困難的時期已經過去，所以將錢一一退回。他現在最需要的是學校在研究上對自己的更多支持。

他反思，博士延遲畢業，自己還是有責任，但也想呼籲，相關制度方面的完善和改進。

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