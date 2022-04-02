幫拍照、助掃碼… 00後小伙誤入老年旅遊團 漲粉還斬獲50萬讚

蔡璧安和叔叔阿姨們一起拍照。（取材自極目新聞）

一名00後小伙「完美融入夕陽旅行團」的話題衝上熱搜。視頻中的小伙蔡璧安說，他是帶父母旅行，為圖省心便報名旅行團，沒想到意外加入了一個老年團，成為唯一的年輕人；此外，在他的社交帳號上，參團10條視頻不只上了熱搜，還斬獲50餘萬個讚，新增8萬多粉絲關注。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，蔡璧安來自四川樂山，22歲的他即將大學畢業，一直期望帶著他的爸爸媽媽長途出遊。「我爸媽都快50歲了，沒坐過飛機也沒看過海。 但我平時太忙了，沒時間規畫行程，就直接報了一個8天7夜的旅行團。」蔡璧安說，一家三口從樂山到達成都機場 後，才發現旅行團全是老年人。

「我最年輕，22歲，其次是導遊，40歲，第三小的是我媽，45歲，第四小的是我爸，49歲。」蔡璧安一家三口成為了旅行團中最年輕的幾位。「當時報團的時候導遊有提醒我說這個團中老年人比較多，還問我介不介意，我當時回答不介意。」蔡璧安說，他覺得開心，可以跟老人們『擺龍門陣』。

報導指出，參團第一天，早上6點半就被喊起床參團的他似乎有些崩潰，但看見老人們給他專門打包了雞翅等食物，他接連道謝。參團第二天，再一次6點半起床的他，渴望在旅行大巴上打會兒瞌睡，可車上老人們傳來陣陣歌聲。

之後的每一天，蔡璧安與旅行團的叔叔阿姨們一同拍過視頻段子，指導阿姨們如何在海邊擺姿勢拍照，在船上與阿姨們大聲合唱，進入免稅店前幫助叔叔阿姨們掃碼登記……完美地融入了這個夕陽紅旅行團。

蔡璧安（左）和叔叔阿姨們一起拍照。（取材自極目新聞）

報導說，入團以來讓他印象最深刻的一件事發生在海邊。「有幾位老人很開心地跟他們的孩子打電話，本來是想分享旅行的喜悅，可得到的回應卻是埋怨，甚至他們的孩子似乎根本不知道他們出來旅遊了。」蔡璧安說，他見掛斷電話後老人們情緒有些低落，立馬前去安慰。

蔡璧安坦言，旅途中最開心的事是和阿姨們在海邊拍照。「老人們對年輕人很有愛，希望年輕人可以多些理解，多抽一些時間來關愛老年人。」

該旅行團的導遊夏女士從業3年都帶老人團，此次帶的老年團有29人，年紀最大80歲，平均年齡68歲。旅行團從四川成都出發，抵達廣東湛江後過海到海南島，環島旅遊。

「蔡璧安是我接觸到的第一個這麼年輕的團員，充當了半個導遊的角色。」夏女士說，「他的加入給整個旅途帶來了很多歡樂，也希望更多的年輕人在帶父母出來旅行時，也能加入老年團，體驗的同時給老人帶來快樂。」