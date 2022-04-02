上海六院高調宣傳「丁丁保衛戰」 網轟可恥忙刪文

「丁丁保衛戰」手術現場。（取材自新黃河報）

上海第六醫院剛發生院方疑隱匿疫情 、強逼防護不足的女護士治療新冠病患釀衝突事件。時隔半月，院方發出「新冠疫情籠罩下的『丁丁保衛戰』」文章，宣傳成功救治一名陰莖異常勃起超過50小時的外籍患者。網民怒批「女護士的命還不如洋人的命根子」，「可憐國內哮喘死，外國丁丁酣戰忙」。輿論發酵下，院方已刪除此文。

來源：YouTube

3月31日晚上10點，上海市第六人民醫院微信 公眾號以「新冠疫情籠罩下的『丁丁保衛戰』」為標題，發布一則緊急救治來自境外高風險地區的外籍患者的消息，一夜之間閱讀量超過7萬。

新黃河報報導，該文稱，在該院泌尿外科主任醫師的「遠程」指導下，上海市第六人民醫院與上海市第八人民醫院共同救治了一名來自境外高風險地區的外籍患者。該患者陰莖異常勃起超過50個小時，與鐮狀細胞貧血關係密切，此類疾病在國內極其罕見。經全力救治，患者康復出院。 文章並稱這次救治根據疫情防控的要求，採用最高級別的防護。

上海醫院宣傳「洋丁丁保衛戰」。（取材自微博）

此文發布後，立刻引來一些網民的不滿，紛紛留言怒批「你們的差別待遇讓我第一次對這個神聖的職業感到羞恥。流產的孕婦，哮喘的護士，你們的肢體衝突，院內傳染，領導的講話，醫師和護士見（間）的對立——可悲可恥。」有人諷刺「哮喘老叟何足憐，充血XX大過天。」「女護士的命還不如洋人的命根子」。「洋人人上人，大國風範！」

也有網民指出，事件發生在十幾天前，當時上海疫情還比較平靜，救治外籍人士無可厚非，但上海六院才剛發生衝突事件，日前還有哮喘患者因得不到及時救治而死亡，院方此時高調宣傳極不合適，實在是「腦子進水」。

對此，上海市第六人民醫院表示，該院泌尿外科確實進行了這樣一次手術 ，但未透露具體細節。目前，該文章已經被刪除。

網民們會如此氣憤，其來有自。上海六院日前才因疑隱匿院內疫情和要求防護裝備不足的護士治療確診病患致醫護人員肢體衝突事件，護士們要求院方轉移感染者，院方卻推稱「這不是傳染病」。儘管此事目前由上海六院調查中，但院方的管理讓不少網民詬病之際，院方卻高調宣傳「救了外國人的丁丁」。有網民投訴了「丁丁」文，平台稱「運營者已經自行刪除」。