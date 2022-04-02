我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭俄軍射擊身亡 烏克蘭攝影記者戰火中殉職

美國工作小組飛抵中國 參加東航失事調查

上海六院高調宣傳「丁丁保衛戰」 網轟可恥忙刪文

中國新聞組／上海2日電
「丁丁保衛戰」手術現場。（取材自新黃河報）
「丁丁保衛戰」手術現場。（取材自新黃河報）

上海第六醫院剛發生院方疑隱匿疫情、強逼防護不足的女護士治療新冠病患釀衝突事件。時隔半月，院方發出「新冠疫情籠罩下的『丁丁保衛戰』」文章，宣傳成功救治一名陰莖異常勃起超過50小時的外籍患者。網民怒批「女護士的命還不如洋人的命根子」，「可憐國內哮喘死，外國丁丁酣戰忙」。輿論發酵下，院方已刪除此文。

來源：YouTube

3月31日晚上10點，上海市第六人民醫院微信公眾號以「新冠疫情籠罩下的『丁丁保衛戰』」為標題，發布一則緊急救治來自境外高風險地區的外籍患者的消息，一夜之間閱讀量超過7萬。

新黃河報報導，該文稱，在該院泌尿外科主任醫師的「遠程」指導下，上海市第六人民醫院與上海市第八人民醫院共同救治了一名來自境外高風險地區的外籍患者。該患者陰莖異常勃起超過50個小時，與鐮狀細胞貧血關係密切，此類疾病在國內極其罕見。經全力救治，患者康復出院。 文章並稱這次救治根據疫情防控的要求，採用最高級別的防護。

上海醫院宣傳「洋丁丁保衛戰」。（取材自微博）
上海醫院宣傳「洋丁丁保衛戰」。（取材自微博）

此文發布後，立刻引來一些網民的不滿，紛紛留言怒批「你們的差別待遇讓我第一次對這個神聖的職業感到羞恥。流產的孕婦，哮喘的護士，你們的肢體衝突，院內傳染，領導的講話，醫師和護士見（間）的對立——可悲可恥。」有人諷刺「哮喘老叟何足憐，充血XX大過天。」「女護士的命還不如洋人的命根子」。「洋人人上人，大國風範！」

也有網民指出，事件發生在十幾天前，當時上海疫情還比較平靜，救治外籍人士無可厚非，但上海六院才剛發生衝突事件，日前還有哮喘患者因得不到及時救治而死亡，院方此時高調宣傳極不合適，實在是「腦子進水」。

對此，上海市第六人民醫院表示，該院泌尿外科確實進行了這樣一次手術，但未透露具體細節。目前，該文章已經被刪除。

網民們會如此氣憤，其來有自。上海六院日前才因疑隱匿院內疫情和要求防護裝備不足的護士治療確診病患致醫護人員肢體衝突事件，護士們要求院方轉移感染者，院方卻推稱「這不是傳染病」。儘管此事目前由上海六院調查中，但院方的管理讓不少網民詬病之際，院方卻高調宣傳「救了外國人的丁丁」。有網民投訴了「丁丁」文，平台稱「運營者已經自行刪除」。

疫情 手術 微信

上一則

美國工作小組飛抵中國 參加東航失事調查

下一則

清明掃墓前夕 中國官方：要嚴防活人被祭拜

延伸閱讀

浦西封控首日 上海新增6311例 再現「天價大白菜」

浦西封控首日 上海新增6311例 再現「天價大白菜」
上海傳一老年護理醫院爆發疫情 有屍體被抬走

上海傳一老年護理醫院爆發疫情 有屍體被抬走
史上第一遭 上海浦西1日起防疫封控 街頭空無一人

史上第一遭 上海浦西1日起防疫封控 街頭空無一人
全域靜態管理 上海幾近全封城…感染人數兩、三天翻倍

全域靜態管理 上海幾近全封城…感染人數兩、三天翻倍

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08

超人氣

更多 >
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料

連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易
暌違7年 張惠妹小巨蛋才唱10分鐘就喊卡原因出爐

暌違7年 張惠妹小巨蛋才唱10分鐘就喊卡原因出爐