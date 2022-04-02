我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

上海1養老院傳爆疫情 美媒：有屍體被抬走

記者林宸誼／上海2日電
上海目前新冠肺炎疫情嚴峻，圖為3月31日上海街頭景象。（Getty Images）
上海目前新冠肺炎疫情嚴峻，圖為3月31日上海街頭景象。（Getty Images）

上海疫情嚴峻，華爾街日報引述知情人士的話指出，一家大型老年護理醫院爆發疫情，有護工表示看到有屍體被抬走，但未能確定是染疫還是慢性病致死。

上海3月31日新增4502例本土病例，包括358例確診、4144例無症狀感染。但上海本輪疫情以來，未有報告死亡病例。

報導引述上海市東海老年護理醫院六名替補護工表示，他們親眼見到或聽說該院最近有幾具屍體被抬走，並表示該院至少有100人的新冠檢測為陽性。另，有在該院工作10多年的護工表示，護工、護士和醫生也都被感染。

該院沒公布數據，目前未能確定這些死亡病例，是因新冠感染還是其他慢性疾病而離世。有患者親屬表示，在感染新冠的護工被隔離後，他們的親人就無人照看。

報導指出，東海老年護理醫院院長辦公室和總務的電話無人接聽，上海市政府也沒有回應。

東海老年護理醫院位於浦東新區，成立於2002年，是一家集合「老年醫療、老年護理、老年康復、臨終關懷」的綜合醫院。據2020年的報導，該院當時住有1800多名長者。

報導表示，這家上海市容量最大的老年護理中心，2021年沒有報告新冠感染病例。

而該院3月25日曾在微博表示，從3月12日凌晨開始實施閉環管理，對確診病例將轉至定點醫院及時治療，但沒有說明疫情情況。

此外，微博上也有網友爆料，多間家政公司隱瞞實情，以「養老院招人，日薪人民幣500到800元，工作一到兩個月」為名，招募家政阿姨，並向每人收取人民幣1000到2000元介紹費。

但這些家政工28日晚到達後，發現東海老年護理醫院內有大量陽性感染者，之前感染的醫護人員被送去隔離，「管理非常混亂，沒有廁所，沒有地方住，昨天半夜很多危重症老人被拉走」。

發文指出，有50名家政工被困在該院，希望能趕快離開醫院、盡快做核酸、前往隔離地點。3月31日，院方稱，接政府通知，允許這家政工離開，但院方拒絕承擔出去後的隔離費用。

疫情 微博 檢測

上一則

張文宏傳遭解職 外媒：上海醫療系統瀕臨崩潰

下一則

浦西按下暫停鍵…疫下上海灘「空蕩蕩」 百年首見

延伸閱讀

浦西封控首日 上海新增6311例 再現「天價大白菜」

浦西封控首日 上海新增6311例 再現「天價大白菜」
上海傳一老年護理醫院爆發疫情 有屍體被抬走

上海傳一老年護理醫院爆發疫情 有屍體被抬走
史上第一遭 上海浦西1日起防疫封控 街頭空無一人

史上第一遭 上海浦西1日起防疫封控 街頭空無一人
全域靜態管理 上海幾近全封城…感染人數兩、三天翻倍

全域靜態管理 上海幾近全封城…感染人數兩、三天翻倍

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住