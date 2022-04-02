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張文宏傳遭解職 外媒：上海醫療系統瀕臨崩潰

中國新聞組／上海2日電
上海本月已累計2萬例新冠確診病例，疫情持續蔓延。（新華社）
上海本月已累計2萬例新冠確診病例，疫情持續蔓延。（新華社）

儘管官方稱疫情漸趨緩和，但上海市1日新增破六千例，顯示疫情仍在蔓延。外媒報導稱，上海醫療系統因不堪負荷正「瀕臨崩潰」，不少市民質疑上海的防疫新措施慢半拍。另曾被指傾向「與病毒共存」的上海防疫專家張文宏，近日傳出疑被解除「上海市疫情防控領導小組醫療救治組組長」職務，引發揣測。官方對此尚未回應。

德國之聲報導，德新社引述中國黨媒環球時報英文版周四一篇報導稱，有國家衛生部門匿名人士向他們表示，上海醫療保健正「瀕臨崩潰」，未來幾天患病人數將持續增加。

德國之聲報導並引述華爾街日報指有知情人士透露，上海市東海老年護理醫院內有多名病人死亡。六名替補護理人員表示該院至少有100名逝世患者為染疫者。另有一名患者的兒子稱他的父親近期去世；兒子的一位朋友指其他去過醫院的人自述在院內看到至少十多個死者遺體。

上海連日來已發生多起哮喘病患因病發卻無法獲得及時救治而死亡的案例，似透露上海醫療量能吃緊情況。

德國之聲報導指出，上海自1日起要求社區排摸血透、重大病及其他居民緊急就醫需求。然而許多中國網民不買單，冷語表示「有人死了才開始排摸就醫需求，能不能吸取點教訓」、「都三年了才學會，不覺得可笑嗎」、「按照這個速度上海4月中旬能不能想起來外溢問題啊」。

上海疫情不退，網民擔憂疫情外擴。上海市「雙陰」證明的防疫措施宣布後，許多網民在微博發文稱「早該這樣了」，「明顯是慢半拍」，並戲謔「原來還可以離滬啊」。

另報導指出，曾稱「維持生活正常化應該放到跟動態清零同樣重要的位置」的上海醫師張文宏，已多日未以「上海市疫情防控領導小組醫療救治組組長」身分露面抗疫新聞會，遭輿論揣測張文宏是否因立場有違官方的動態清零政策而被解職。

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