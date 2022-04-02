採樣1800萬人次後…上海陽性檢出率 才說下降又上升

本土疫情嚴峻的上海實行分區封控措施，街道上幾乎不見行人和車輛。圖為一名身著防護衣的工作人員巡視街上情況。（路透）

上海昨日起啟動新一輪核酸篩查工作。新一輪篩查涉及人數更多、管控範圍更大。截至昨日止，上海在浦東、浦南以及毗鄰區域已組織了兩次核酸篩查，採樣超過1800萬人次。官方稱，當前陽性檢出率已下降，初步達到了預定目標。不過據1日最新統計，上海單日本土確診加上無症狀感染者病例合計破六千例，疫情 似仍嚴峻。

據國家衛健委統計，上海本月已累計2萬例新冠確診病例，前兩天新增病例數略減。但據統計，上海1日再新增本土260例、無症狀感染者6051例，合計6311例，再創新高。其中，本土病例及無症狀感染者都以浦東新區最多，分別是79例、2518例。

上海市衞健委主任鄔驚雷表示，上海已啟動新一輪核酸篩查工作，涉及人數更多、管控範圍更大、各類情況也更複雜，上海將全力加快核酸篩查工作，並繼續強化「非必要不離滬」。

香港 文匯報報導，根據首輪篩查結果，上海已對浦東、浦南以及毗鄰區域實行分區分類、網格化管理，實施封控區、管控區和防範區動態調整。其中，報告陽性感染者涉及的居民小區（單位、場所）所在網格化單元及毗鄰網格化單元，畫為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，自封閉時起計，感染者涉及樓棟採取14天封閉管理措施，封控區內其他區域實施「七天封閉管理+七天社區健康管理」措施，開展相應頻次檢測 ，封閉管理期間嚴格落實居家隔離措施。

為了進一步加強防疫管理，自4月5日起，上海還將推類似香港「安心出行」的「場所碼」等「掃碼通行」服務，並將運用在如學校、居民小區以及機關事業單位等各類重點場所，出入人員需要在重點場所出入口進行通行核驗，對無智能手機的老人、兒童等特殊群體，則保留手工身分信息登記措施。上海防控辦表示，若重點場所管理者或經營者以及進場市民拒不執行「掃碼通行」疫情防控措施要求，引起疫情傳播或造成傳播風險，將被依法追究法律責任。