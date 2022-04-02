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單月逾10萬人染疫 官方重申「動態清零」不動搖

記者林則宏／上海2日電
4月1日3時起，上海浦西地區實施封控並進行核酸普篩，所有居民被要求「足不出戶」。（新華社）
4月1日3時起，上海浦西地區實施封控並進行核酸普篩，所有居民被要求「足不出戶」。（新華社）

中國3月本土新冠肺炎疫情大爆發。從2020年初發現新冠肺炎後至今年2月28日，中國累計報告病例為10萬9526例，而據中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍昨指，3月1日至31日，中國累計報告本土感染者就有10萬3965例，並波及29省份。近日中國新增感染者中，有九成來自吉林省和上海市。

中國國家衛健委發言人米鋒在昨下午記者會指，3月全球疫情仍處於大流行階段，周邊國家和地區疫情呈爆發態勢，中國新增本土確診病例和無症狀感染者增加快速，部分地區社區傳播尚未阻斷，並有外溢病例報告，防控形勢嚴峻複雜。

米鋒強調，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖，並呼籲民眾繼續做好個人防護，保持良好個人衛生習慣，積極接種新冠病毒疫苗。

針對Omicron肆虐是否會導致中國最終無法實現「清零」目標？中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，根據中國這兩年多的防控經驗，以及對新冠病毒變化的新認識，他認為中國能夠實現「動態清零」目標。

吳尊友並指，應該承認Omicron由於傳染性強、傳播速度快，加上有一定比例的無症狀感染者，使得「動態清零」的難度更大、所需時間可能更長，但只要從嚴、從實、從快把防控措施落實到每個環節，還是能實現目標。

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