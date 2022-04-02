浦西按下暫停鍵…疫下上海灘「空蕩蕩」 百年首見

4月1日的上海外灘空蕩蕩，資深攝影師感慨地說，「這種場面在南京路一百多年的歷史中，是史無前例的」。（取材自澎湃新聞）

本土疫情 嚴峻的上海昨晨3時起對浦西實施封控，民眾被要求「足不出戶」，向來人潮湧動的上海外灘、南京路步行街，及高架道路等，空無一人、不見車流，浦西彷彿被按下暫停鍵，為上海城市發展史上首見。疫情封控下，餐飲業受創最深，物流業也深受衝擊，而中國各省市管控政策不同，對企業影響大。

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上海70歲老攝影 師宋鑫寶將自己空拍的視頻發上網，他感慨地說，平時人擠人的外灘和南京路，但現在卻空空蕩蕩，「這種場面在南京路一百多年的歷史中，是史無前例的」，「心情是非常沉重的」，「這種安靜的景象讓人心緒不寧」。

因實施封控，除防疫人員外，上海街頭已不見人車，宛如空城。（路透）

中國這波本土疫情，吉林與上海是重災區。昨晨3時起，上海浦西對區內約1600萬人開展核酸普篩。上海當局日前以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。3月28日5時起，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封；4月1日3時起，改為對浦西實施封控，開展核酸篩查，5日3時解封。

不過，浦東地區昨並未全面解封，而是改實施「階梯式管控」，畫分封控、管控、防範三個區。

上海市衛健委主任鄔驚雷昨表示，通過科學畫定防控區域，更加精準地實施分類管理措施，有效遏制疫情在社區擴散和蔓延。陽性感染者涉及的社區及毗鄰「網格化單元」，畫為封控區。有封控區所在街鎮的其他區域，畫為管控區。其他區域則為防範區。

封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，感染者涉及樓棟採取14天封閉管理措施；區內其他區域實施「七天封閉管理＋七天社區健康管理」措施。管控區實行「人不出社區、嚴禁聚集」，落實七天社區健康管理。防範區實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，落實七天自我健康管理。