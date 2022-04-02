跨界破案 浙江高校教授54家戳破企業虛開發票 為國家挽回27億

沈煒（中）為國家挽回27.73億元。（取材自微博）

一封來自浙江寧波市稅務局第一稽查局的感謝信近日寄到浙江理工大學，信中感謝學校信息學院計算機系教授沈煒，大家才知道沈教授通過提供專業知識為國家挽回27.73億元（人民幣，下同，約4.35億美元）的重大損失。

此前，沈教授還協助公安 破獲了多起銀行卡詐騙 案件。

據浙江省教育 廳「教育之江」消息，2018年5月，原寧波市國家稅務局第一稽查局接到上級單位下發線索，發現寧波某進出口企業收受了品名為姿態穩定控制器的大額進項發票涉嫌虛開騙稅騙優惠，金額高達2975萬元。

姿態穩定控制器的核心是一個晶元，通常只有指甲蓋大小，內嵌控制軟體，一個控制器售價一般幾十元到幾百元不等，高的上千元。稽查局發現該進出口企業申報出口了大量的姿態穩定控制器。

稽查人員表示：「如果這些姿態穩定控制器出口是真實的，都能裝配全球所有的民用無人機了。」

抱著懷疑的態度，稽查局檢查組開始進行走訪和調查，一個連環騙稅鏈條隱現，但始終缺少一個關鍵的技術證據來確定這樣的晶元是否具有使用功能和價值，是否被低值高報。

2020年9月，經由浙江省機電設計研究院介紹，該案件檢查組找到沈煒。

為了找到關鍵性的證據，沈煒跟隨檢查組走訪深圳，去相應的企業調取相關產品資料。回來後，他在實驗室進行實驗，並與其他工程師一起開發了相關的測試裝置。

沈煒解釋：「簡單來說，就是要判斷這個晶元與控制器說明書上的功能是否匹配，如果不匹配，就意味著企業生產的是虛假產品。」

最終，「從實際的效果和技術分析的角度來看，案件中的晶元達不到產品說明書所列軟體的功能，所以說這就是虛開騙稅騙優惠的騙局。」

沈煒從技術角度上固定了證據，加之其他嚴密的論證，出具了技術鑒定意見書，從而幫助稅務機關和警方固定了此宗騙稅案的證據。

此案涉及中國54家企業，其順利偵破共為國家挽回了27.73億元的重大損失。