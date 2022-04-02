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華為高層換屆 孟晚舟升任輪值董事長

中國新聞組／北京2日電
孟晚舟擔任輪值董事長。（華為官網截圖）
孟晚舟擔任輪值董事長。（華為官網截圖）

華為官網信息顯示，華為副董事長、CFO孟晚舟正式擔任華為輪值董事長，郭平不再擔任華為輪值董事長，轉任華為監事會主席，至此華為共有三位輪值董事長：徐直軍、胡厚崑、孟晚舟。此外，華為還發布公告稱，完成了監事會換屆選擧，選舉產生了監事會主席、監事，以及候補監事。

騰訊報導，華為1日公告稱，根據公司輪值董事長制度，2022年4月1日-2022年9月30日期間由胡厚崑當值輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

這一任命源於4月1日華為舉行的監事會換屆選舉。華為公告稱，此次選舉產生了監事會主席、監事，以及候補監事。

據報導，華為發言人表示，公司致力優化和完善內部治理架構，以使公司基業長青，此次監事會換屆是公司治理按章程有序推進的一項工作。華為公司監事會是公司最高監督機構，代表股東行使監督權。監事會的定位是對公司的生存發展和命運負責，其基本職權包括領袖管理、業務審視和戰略前瞻。監事會成員由持股員工代表會選舉產生並經股東會表決通過。監事會設常務委員會，常務委員會在監事會授權下開展日常工作。

華為 孟晚舟 股東會

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