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中國男足輸到麻木？ 排名被阿曼隊超車 淪亞洲笑柄

中國新聞組／北京1日電
中國隊0：2不敵阿曼隊，圖為中國對劉洋（中）在比賽中拚搶。（新華社）
中國隊0：2不敵阿曼隊，圖為中國對劉洋（中）在比賽中拚搶。（新華社）

2022年卡達世界杯預賽12強賽日前畫下句點，早已無緣晉級會內賽的中國隊，在最後一輪比賽中以0：2不敵阿曼隊，在小組六支隊伍中排名第五，僅優於越南。在國際足聯（FIFA）3月31日公布的排名，亞洲範圍內中國男足居第10，已被伊拉克、阿曼超越，世界排名也從75跌至第77名。

來源：YouTube

綜合媒體報導，在對阿曼的收官戰中，中國隊不僅輸球，球員態度散漫、全場零射正，更是引爆球迷的怒火。主帥李霄鵬坦言，「各個方面的實力都不夠」，「有一點比較可怕，就是對失利的麻木」「大家認可我們踢不過人家，這是比失利更可怕的一點」。

李霄鵬特別提到球員心理層面的問題，表示隊員訓練踢出的能力，到了比賽能踢出60%就已經不錯了，可能需要一個「心理大師」。

中國隊衝擊2022世界杯，從40強賽開始，共有三名教練（里皮、李鐵、李霄鵬）帶隊比賽。李霄鵬認為在國家隊的建設道路上缺了一種愚公移山的精神，「用了三名教練就已經證明這個工作非常困難」。

中國隊在世界杯資格賽以0：2不敵阿曼隊。圖為中國隊球員在比賽後離場。（新華社）
中國隊在世界杯資格賽以0：2不敵阿曼隊。圖為中國隊球員在比賽後離場。（新華社）

足球評論員黃健翔則表示：「中國足球未來會一直會輸下去。想在亞洲保住八到十名的位置，都很難說」。

中國隊輸球後，也淪為亞洲各國的笑柄，賽後，多國媒體對中國隊的表現進行了無情的嘲諷。

阿曼「7sry」稱，「中國是一支雄心勃勃以贏得世界杯入場券為目標的球隊。然而，這支球隊只贏了一場比賽後就心滿意足了」。

南韓「MT」指出，「輸給阿曼對於中國隊來說又是一次恥辱的失敗。上半場中國隊連一腳有效的射門都沒有，踢得就像個笨蛋一樣」。

越南「thethao」表示，「中國隊面對阿曼的歷史戰績上擁有壓倒性的優勢。阿曼隊的戰術簡單但有效，迫使中國隊的防線不斷鬆動。儘管下半場中國隊試圖反撲，但僵化的技戰術水平讓他們根本無力組織反擊」。

日本「Soccerdigest」評論，「在整個12強賽過程中，日本隊只有在面對中國隊時沒有丟球，現在越南隊都能在日本隊身上打進一球，中國隊確實應該感到羞愧，尤其是他們還是唯一一支在12強賽上敗給越南的球隊」。

中國男足的排名從第75跌至第77位。（取材自新京報）
中國男足的排名從第75跌至第77位。（取材自新京報）
中國男足的世界排名今年已兩連降，被伊拉克、阿曼超過。（新華社）
中國男足的世界排名今年已兩連降，被伊拉克、阿曼超過。（新華社）

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