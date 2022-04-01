上海買菜難 奢侈品店送客戶蔬果…網怒：朱門酒肉臭

網友曬出上海一些奢侈品店舖大量採購蔬菜瓜果等物資，甚至還細心地用精美的包裝紙打包了回饋給客戶。（視頻截圖）

上海疫情 延燒，如何買到青菜成為小市民最大的難題。不過，近日有網友爆料，一些奢侈品店大量採購蔬菜 、水果等物資，並用精美包裝打包回饋客戶，而且不論客戶需不需要都送上門。很多網友看不下去，吐槽「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網友曬出知名的奢侈品牌如路易威登、卡地亞送來的禮盒，裡面有包裝精美的蔬菜瓜果及點心。這些精緻的甜點中，還附有深情的卡片。有的則是當地的經典菜式，包括迷迭香脆排骨、大蔥嫩蠶豆、紅燒筍、青菜獅子頭、揚州炒飯等。

中國古馳官方客服表示，網傳內容屬實。並稱，店員會收到來自上級的客戶名單，他們會聯繫名單上的客戶，但不是以客戶消費金額來畫分服務的人群。

在如今上海疫情十分嚴重，蔬菜一斤難求，物價上漲的情況下。這些奢侈品牌與老百姓爭搶資源的行為引發爭議。

有網友表示，「商家是真精啊，一舉兩得，既籠絡了客戶，又解決了燃眉之急。我就是當十輩子的奢侈品經理，也想不出這樣精緻的好點子。話說回來，如果我要是玩命砸錢，他們會不會成為我的御用奴才」「這些商業機構在疫情防控的關鍵時刻，在物資保障緊張的前提下，卻與民眾掙買生活必需品，這樣的做法合適嗎？」還有網友直言，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。這句未來一千年也試用。人家那消費能力，這屬於返點之一了」。