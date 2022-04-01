北京外賣新規上路 一次性封緘包裝防亂搞

4月1日起，北京市明確規範，外送食品打包應使用開啟後無法復原的封籤或一次性外包裝袋。此為示意圖。（取材自微博）

點外賣已成為很多民眾的生活日常，不過，外賣也不時爆出衛生髒亂、服務惡劣等問題。北京 市宣布，外送食品打包應使用開啟後無法復原的封籤或一次性外包裝袋，配送過程中配送員不應打開食品外包裝等規定，4月1日起實施。專治包裝「瞎糊弄」、配送「動手腳」、商家玩失蹤等問題。

北京晚報報導，中國外賣用戶高達5.44億人。除了衛生髒亂、服務惡劣等問題外，配送環節衛生及食品安全問題，分量及質量與堂食有別、「幽靈商家」備案地址與經營地址不一等，也是亂象頻傳。

北京發布的「網絡餐飲服務餐飲安全管理規範」內容包括：供餐企業應有固定的經營場所；外送食品打包應使用開啟後無法復原的封籤或一次性外包裝袋；外賣配送箱每日消毒應不少於一次；在配送過程中配送員不應打開食品外包裝，發生食品污染應終止配送；通過網絡餐飲服務供應的食品質量安全應與堂食保持一致。基本覆蓋了從生產、包裝到配送等網絡餐飲服務的各個環節，

以往網友戲稱，「點的是外賣，也是運氣」。但遇到問題大多只好忍氣吞聲，因為即便有心追究，但維權的時間、金錢等成本也往往讓他們最終選擇息事寧人。如今，這份管理規範出爐，消費者維權將更具有實用性和可操作性。