重慶女應聘祕書 被要求有「性經驗」 原來老闆徵情人

重慶一女子在招聘平台求職秘書崗位時，卻被告知崗位要求有性生活經歷，讓她質疑招聘目的。（示意圖／取材自ingimage）

重慶一名女子在招聘平台求職祕書崗位時，被告知崗位要求女生是單身，並且有性生活經歷。女子不解也憂心有貓膩，向求職平台反應，才恍然大悟，原來是該公司老闆假借徵祕書，實際徵的是情人。

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北京 青年報報導，最近兩周，26歲的重慶人陽女士一直忙碌在網上找工作投簡歷，她之前曾從事過祕書、銷售和運營的工作，之前通過招聘平台成功求職，這次她依舊想通過求職平台找到一份適合的工作。

陽女士稱，她在平台上輸入求職意向後，便被推薦了與自己相匹配的公司崗位，「 我看到一個招聘祕書的崗位，薪資5000（人民幣，下同，約787美元），工作內容也符合我的能力，因此在平台上與一名叫小吳的招聘者進行了聯繫並發送了簡歷。」

陽女士回憶，對方與她添加微信 好友後，便不再使用平台進行聯繫，「加上微信後，對方向我索要了生活照。次日我在詢問進展時，小吳向我發來了招聘崗位要求。」

招聘崗位要求顯示，要求應聘者為18至26歲的單身女生，形象要好，身體健康，無傳染性疾病，還要有性生活經歷。此外需要熟練使用各種辦公軟件，表達能力強。工作內容則為協助安排處理領導工作日程、生活日常，偶爾與老闆參加應酬和陪伴老闆。

薪資待遇方面，公司給出無責任底薪5000起，有六險一金和獎金（獎金保底1 萬，領導現金支付），加上節假日福利 ，月收入1萬5000元起。提供住宿，差旅報銷。工作時間為周一至週五早8 時30 分至晚6 時，週末雙休，節假日正常休息( 差旅除外) 。

陽女士表示，在看到對方提出的單身、有性生活經歷的要求後，便產生質疑，擔心對方不是單純招聘祕書，於是便將聊天紀錄截圖，上傳至網絡招聘平台以色情騷擾的名義進行投訴。「我投訴後，招聘平台顯示招聘者小吳的帳號已經被系統凍結封號，平台給出的反饋是舉報已被核實，存在違規現象，已予以凍結處理。」

據報導，小吳表示，老闆其實想招一個類似「情人」的私人祕書，「月薪保底1萬5，可以面談。」