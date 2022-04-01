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78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

中國新聞組／北京1日電
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

一名78歲男子在老伴去世後，透過相親想再找伴，一名大媽稱可以試試，在獲知對方想有「夫妻生活」的心意後，提出「漲價」要求。有網友笑稱，這是合理的。

自媒體「正經嗶嗶」報導，78歲的張大爺身子骨硬朗，有退休金和一套房子，兒女也早就成家立業不需要他操心，對於張大爺這樣的條件，在紅娘眼中是很好找老伴的，於是沒過幾天紅娘就帶來了71歲的李大媽。

李大媽來自農村，十多年前老伴就過世了，當時就想著一個人過了，還可以幫城裡的兒子帶帶孩子，只是這些年孫子也大了，不需要她帶了，李大媽也沒回農村，在城裡租了一個房子自己過，由於多數時間都是自己一個人，時間長了難免會覺得孤單，所以才萌發了再找一個老伴的心思。

張大爺對於李大媽的長相沒多大的要求，畢竟都是70多歲的人了，而李大媽也覺得張大爺不錯，性格開朗，而且還有退休金和一套屬於自己的房子，因此沒過多久就談到了具體的問題。

李大媽希望張大爺每個月給她500元（人民幣，下同，約78.7美元）生活費，衣服不用張大爺買，其他的吃喝讓張大爺另算，讓張大爺當家。對於這個要求張大爺沒有異議，自己的退休金還是支付得起每個月500元生活費的，只是張大爺欲言又止了好幾次。

在紅娘的追問下，張大爺還是把自己的想法說了出來：「我有一個要求，就是婚後要在一起睡覺，而且婚後還要有性生活。」

李大媽聽後坦然說道：「老伴去世十幾年了，一直都沒有過了，也不知道自己還行不行了，不過可以試試。」但李大媽話鋒一轉說道：「那每個月的生活費多加500塊才行。」張大爺聽後並沒有反駁，最終兩人達成一致，決定在一起生活試試。

78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」，71歲的大媽(圖)說可以試試。...
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」，71歲的大媽(圖)說可以試試。 (取材自正經嗶嗶)

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