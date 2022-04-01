滬官方首認防疫不到位 胡錫進：不接受上海成第二個香港

上海疫情嚴峻，官方要求離開上海者除了要核酸檢測陰性證明外，還要新冠抗原陰性證明。（新華社）

上海疫情 失控，防疫 措施升級，嚴重影響民眾日常生活，引發民怨。上海市政府秘書長馬春雷昨坦承，面對傳染性、隱匿性極強的Omicron，上海認識不足，準備也不夠充分，一些防控措施執行不到位，誠懇接受批評，努力改進。這是上海官方首度認錯。

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綜合媒體報導，為應對疫情，上海實施嚴格的封控措施，不僅影響市民日常生活，近日更接連傳出有民眾因官方過度防疫措施，導致就醫遭延誤而不幸死亡的事件。

馬春雷解釋，3月以來，上海本土疫情快速發展，若不實行嚴格管控，就存在暴發流行的風險。他強調，上海市政府將全力做好市民生活服務保障，目前已啟動蔬菜應急保供工作方案。正在統籌全市醫療資源，加強市民特別是封控區人員的就醫服務，開闢應急就醫「綠色通道」，緩解民眾「就醫難」的問題。

上海市衛健委昨通報，新增本土新冠確診病例355例、無症狀感染者5298例。自3月1日以來，上海染病個案已突破3萬例。

上海爆疫一個月，全市領導幹部大會前晚通報，為盡早實現「社會面清零」，上海將採取「全域靜態管理、全員核酸篩查」等防治措施，其中「靜態管理」說法引起關注。

市委市政府昨日致信全體上海市民，表示深知疫情和防控措施給正常生活帶來不便，「對大家的理解、支持和付出，政府致以崇高敬意和衷心感謝」。信中指出，在以總書記習近平為核心的黨中央堅強領導下，全市人民心往一處想、勁往一處使，「就沒有過不去的坎」。

環球時報前總編胡錫進表示，面對「全域靜態管理」這樣突如其來的大動員，上海也明顯非常吃緊。我們只能相信，上海將會盡全力把次生損失「降到最低」，但它不可能是零。 它的防疫團隊一定在某個關鍵環節發生了誤判，導致了措施上的嚴重疏漏。

胡錫進表示，上海今天「非常斷然地亡羊補牢」，是為挽救危局迫不得已的，而這個斷然措施我們現在知道的只有「全域靜態管理」，也就是封城。無論大多數上海人還是全國大多數，「都不會接受上海成為第二個香港」。

中央援上海防控專家組成員、北京 大學公共衛生學院研究員劉玨則在人民日報健康App呼籲，給上海一點寬容和理解。