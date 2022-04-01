上海封城／拒借儀器給病人 醫師害命停職

救護車急救員拒借除顫儀。（取材自微博）

繼一位護士因哮喘發作得不到救治死亡後，上海又有一位居民前日突發哮喘因防疫 延誤治療而喪生。患者家屬和鄰居曾向警方和120急救車求救遭拒，家屬告知車上救護人員患者危急情況後，仍拒不出借除顫儀，警察 和某救護車「各司其職」，未及時進行救治，最終導致悲劇發生，病人離世。

來源：YouTube

香港01報導，浦東新區衛生健康委員會昨日表示，救護員已作出停職處理，並對該名患者的離世深表悲痛，對急救醫師由於經驗不足、處置不當未能及時出借車載除顫儀施救患者深為抱歉，對全區醫務工作人員加強教育。

據微博 網友微博發文表示，上海市前日發生一名哮喘病人因防疫被延誤治療而死，並上載了相關的視頻片段。

前日上午8點左右，上海市浦東新區一棟居民樓的804室有人哮喘發作，使用氣霧劑後病情未見好轉，家人撥打120急救電話。

8點10分，有鄰居幫忙救治並撥打120和110請求派車幫助將患者送醫救治。到8點30分，負責做核酸檢測的的醫務人員到達給患者做了心肺復甦。

據報導，其後一個多小時，鄰居下樓找小區大門口的110警車求助，但是車上警員稱「工作地點和工作任務就在這裡，不能走，不能動」。

期間曾有一輛120救護車到達小區，但詢問下得知這輛車是被派來救助該小區202室的病人，804室患者家屬告知家人病情危急，請求暫借除顫儀救人仍遭拒，也未對804患者提供任何幫助。救護車接到202號病人後即離去。

等到9點40分，第二輛救護車到場搶救804哮喘患者，但為時已晚，病人已過世。

爆料網友表示，這位哮喘病人很和善，住在自己家樓下，經常見面，每次都是微笑著打招呼，驚聞他因這種情況離世感到悲憤。

網友紛紛表示：「說好的綠色通道呢？ 」、「扎堆搶菜，扎堆測核酸，病人看病困難。如果再不調整措施，還會有多少人不是死於新冠，而是死於抗疫的不當措施？」，「好一個各司其職的警察和救護車啊。」

還有人說「那個博主（爆料網友）的微博沒了，我剛轉發完就看不到了。」「假的闢謠，真的刪帖！呵呵，怎麼感覺上海的闢謠能力比處理疫情能力還強大？」