熱線不通 上海居民紛實名發帖求助 很快獲回應

一名滯留在上海的外省人，無法離開上海，發視頻稱「我太難了」。(視頻截圖)

上海疫情 升級，浦東、浦南經過五天封鎖後，浦西於今天凌晨3點「全局靜態管理」。這次「封城」期間出現不少亂象，有上海疫情求助者見致電官方的市民熱線無效，改在網上實名求助，立即收效。

來源：聯合新聞網

這段期間上海居民對疫情防控措施不滿，紛紛表達抗議。居民上傳到互聯網的現場視頻顯示，有小區居民不停鼓噪，要求警察放人：「我們要求解決糾紛，不可以抓人，不可以⋯憑甚麼抓人？」

也有人上網反映缺物資及投訴需求；另有眾多因病急需治療，無處求醫的居民，在微博實名求助，並留下電話。最終引起官員重視。

自由亞洲電台報導，一位病人家屬周女士表示，她的丈夫每周都要去中山醫院做血液透析，自上周日起，浦東全區封閉，其後醫院護士被查出核酸陽性，血液透析室關閉，至今500多名血透病人無處就醫。周女士將求助消息發到微博後，很快有人聯絡她。

周女士說：現在中山醫院幫我們分流到其他醫院了。我們接到通知說，今天晚上安排我們到龍華醫院。現在做一個核酸要24小時，我們是天天做核酸，但是報告不能銜接，因為報告出得晚，有的時候十幾個小時。

求助者吳先生說，他的母親癌症晚期，日前去居委會要求做核酸檢測 ，被拒絕。但醫院要求家屬提供患者核酸檢測陰性證明，無奈之下把求助發到網上，30分鐘後立即有居委會人員聯絡吳先生，並安排他母親入院。

據報導，視網膜脫落急需治療的求助者陸克臘表示，他目前住在嘉定區安亭鎮一假日酒店隔離，若不及時手術 ，將有失明的風險，於是在網上實名發帖求助，30分鐘後就有政府人員安排他去耳鼻喉科醫院。

陸克臘說：經過各方面努力，把我排上了，我現在正在上海眼耳鼻喉科醫院檢查，要做手術。

陸克臘說，他從非洲剛果趕到上海求醫，起飛前隔離21天，到上海後又要隔離，期間陸克臘多次打電話求助，但無人理會。直到實名上網求助，才被安排治療。

網友「繁衍再生」證實這種情況並非孤例，他發帖稱，他所在的浦東雍樂精品酒店，住著從外地趕到上海治療腫瘤的病人，到上海半個月，醫生看不上，先是醫院被封，其後賓館被封。賓館有患者要化療，也有剛動完手術的病人。他們多次致電市長熱線，結果被「拉黑」（拉到黑名單），只能不停換電話撥打。

另一位在上海的外地男子自拍視頻說：「我現在太難了，我現在困在上海，現在這邊的疫情特別嚴重，只能在原地待著，又不能回老家，現在到哪兒去都要出示48小時核酸檢測證明，現在哪裡都去不了。我只能在圍牆外面溜達。」