我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

熱線不通 上海居民紛實名發帖求助 很快獲回應

中國新聞組／上海1日電
一名滯留在上海的外省人，無法離開上海，發視頻稱「我太難了」。(視頻截圖)
一名滯留在上海的外省人，無法離開上海，發視頻稱「我太難了」。(視頻截圖)

上海疫情升級，浦東、浦南經過五天封鎖後，浦西於今天凌晨3點「全局靜態管理」。這次「封城」期間出現不少亂象，有上海疫情求助者見致電官方的市民熱線無效，改在網上實名求助，立即收效。

來源：聯合新聞網

這段期間上海居民對疫情防控措施不滿，紛紛表達抗議。居民上傳到互聯網的現場視頻顯示，有小區居民不停鼓噪，要求警察放人：「我們要求解決糾紛，不可以抓人，不可以⋯憑甚麼抓人？」

也有人上網反映缺物資及投訴需求；另有眾多因病急需治療，無處求醫的居民，在微博實名求助，並留下電話。最終引起官員重視。

自由亞洲電台報導，一位病人家屬周女士表示，她的丈夫每周都要去中山醫院做血液透析，自上周日起，浦東全區封閉，其後醫院護士被查出核酸陽性，血液透析室關閉，至今500多名血透病人無處就醫。周女士將求助消息發到微博後，很快有人聯絡她。

周女士說：現在中山醫院幫我們分流到其他醫院了。我們接到通知說，今天晚上安排我們到龍華醫院。現在做一個核酸要24小時，我們是天天做核酸，但是報告不能銜接，因為報告出得晚，有的時候十幾個小時。

求助者吳先生說，他的母親癌症晚期，日前去居委會要求做核酸檢測，被拒絕。但醫院要求家屬提供患者核酸檢測陰性證明，無奈之下把求助發到網上，30分鐘後立即有居委會人員聯絡吳先生，並安排他母親入院。

據報導，視網膜脫落急需治療的求助者陸克臘表示，他目前住在嘉定區安亭鎮一假日酒店隔離，若不及時手術，將有失明的風險，於是在網上實名發帖求助，30分鐘後就有政府人員安排他去耳鼻喉科醫院。

陸克臘說：經過各方面努力，把我排上了，我現在正在上海眼耳鼻喉科醫院檢查，要做手術。

陸克臘說，他從非洲剛果趕到上海求醫，起飛前隔離21天，到上海後又要隔離，期間陸克臘多次打電話求助，但無人理會。直到實名上網求助，才被安排治療。

網友「繁衍再生」證實這種情況並非孤例，他發帖稱，他所在的浦東雍樂精品酒店，住著從外地趕到上海治療腫瘤的病人，到上海半個月，醫生看不上，先是醫院被封，其後賓館被封。賓館有患者要化療，也有剛動完手術的病人。他們多次致電市長熱線，結果被「拉黑」（拉到黑名單），只能不停換電話撥打。

另一位在上海的外地男子自拍視頻說：「我現在太難了，我現在困在上海，現在這邊的疫情特別嚴重，只能在原地待著，又不能回老家，現在到哪兒去都要出示48小時核酸檢測證明，現在哪裡都去不了。我只能在圍牆外面溜達。」

疫情 手術 檢測

上一則

花幾萬元要啥有啥… 中介留學 「背景提升」竟成生意

下一則

港10名終院海外法官 9人願留任 特首：毋須改變制度

延伸閱讀

上海史上頭一遭 浦西防疫封控 街頭空無一人

上海史上頭一遭 浦西防疫封控 街頭空無一人
上海：離滬者須持48小時核酸、24小時抗原雙陰性證明

上海：離滬者須持48小時核酸、24小時抗原雙陰性證明
上海家「蔬」抵萬金…掉1根蔥 母女追2公里討回

上海家「蔬」抵萬金…掉1根蔥 母女追2公里討回
上海宣布實施「全域靜態管理」 特斯拉工廠延長停工

上海宣布實施「全域靜態管理」 特斯拉工廠延長停工

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供