浦東外賣叫停？ 官斥假消息 民怨：沒東西可送

中國本土肺炎疫情擴大，上海幾乎全面封城，日前不少居民搶購食物，超市貨架上生鮮食品所剩無幾。（歐新社）

上海近日提升防疫層級以來，許多市民最在意的還是「線下線上都買不到菜」，近日多區更傳出連外賣都叫不到。儘管官方稱「叫不到外賣」是假消息，仍引來大批市民抱怨「真的叫（買）不到」或「有外賣可叫，但沒東西可送」。尤其看到官媒在微博 發出「買菜一點都不難」的視頻「洗白」，更讓不少市民怒嗆「我們住的是同一個上海嗎？」

上海官方近日將「分區封控」臨時升級為幾近封城 狀態的「全域靜態管理」，引發不少民怨。不少市民在社交平台上留言稱，封控措施越嚴，菜越難買，官方一再宣稱供應充足，但事實上就是買不到，連網購也沒得買，大家叫苦連天。

有浦東區市民稱，如今是想叫外賣送菜也叫不到，「浦東外賣」也因此數度登上微博熱搜。香港 01報導，在該熱搜底下，許多浦東網友反應，許多小區「已經叫不到外賣」，「只有藥店、花店有開」，有居民稱只能靠此前準備的冷凍水餃等度過封城。

上海闢謠平台3月29日闢謠稱，確實有部分市民因農產品「運力不足」、「時間已約滿」無法點單，但許多浦東小區已開啟「小區團購」提高配送效率。多個平台也緊急上線新服務，還有小區居委會提供「30元蔬菜包」。

但這則澄清文仍引來大批網友留言稱「真的叫不了外賣，菜也很難買」，評論區一度被關閉。3月30日，越來越多浦東民眾上網再反應「真的叫不了外賣，菜還是買不到」，批評官方不知民間疾苦。有網友稱，自己住的小區還能叫外賣，問題是沒東西可送。也有網友認為，平台全停不可能，但浦東食物確實緊缺。

另中國青年報3月31日在微博發布一則「上海買菜到底難不難」視頻，內容為記者實測上海封控區買菜稱，身處上海浦東新區北蔡鎮的核心封控區，居民家裡廚房有從小區門口商販購入的牛奶，網路上買回的酸奶、牛肉，政府發放的蔬果「大禮包」；青菜每公斤20元仍在合理範圍。

此視頻一出，評論區馬上湧進大量留言打臉並將這則視頻罵上熱搜。網友們稱「同樣的浦東，我們為什麼什麼都沒有？」「根本搶不到好嗎」，「青菜20元一斤不貴嗎？」「不是缺菜是缺配送人員，緊張眼巴巴看著購物車卻不能下單」，「大家是一個上海市嗎？」「提油救火是討罵要轉移沒菜買的事實嗎？」