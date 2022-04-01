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愛車被保時捷擋住3小時 南京女怒買衛生巾這樣做

中國新聞組／北京1日電
網傳影片顯示，一輛白色轎車停在路邊，三面車窗被貼了幾十片衛生棉。（取材自極目新聞）
網傳影片顯示，一輛白色轎車停在路邊，三面車窗被貼了幾十片衛生棉。（取材自極目新聞）

江蘇南京一名女子外出用餐，準備離開時卻發現車被一輛停著的保時捷轎車擋住去路，她在原地苦等3個多小時，仍聯繫不上保時捷轎車車主，憤而買來衛生巾（衛生棉）貼滿對方的車窗。 在場一位目擊者說，直到當晚11時左右，他們和商場安保人員一起搬開另一輛車，女子才順利把自己的車開走。

極目新聞報導，網傳影片顯示，一輛白色轎車停在路邊，三面車窗都被貼了幾十片衛生巾。影片拍攝者一邊拍一邊說：「這就是違停的代價，擋到人家車了」。

據報導，這件事發生在江蘇南京雨花台區。 目擊者王先生說，當日一名女車主帶著小孩在附近吃完飯，準備開車回家，出門發現她的車正好被一輛白色轎車擋住了出路。王先生和女車主等幾人嘗試通過114熱線聯繫車主挪車，但對方電話一直沒人接。

王先生說，等了3個多小時都聯繫不上車主，交警也不過來拖車，女車主便到附近的超市買了兩三包衛生巾，貼到了擋路轎車的車窗上。

3個小時後，看女車主等得實在著急，還帶著小孩，王先生和商場的幾個安保人員一起，把旁邊另一輛車挪開，讓女車主帶著孩子先開車離開。

因為擔心擋路轎車車主後續和女車主發生爭執，王先生還留了紙條給該車車主，說明了當時的情況。 王先生說，「女車主後來告訴我，擋路的白車車主和她道歉了。」

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