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上海家「蔬」抵萬金…掉根1蔥 母女追2公里討回

中國新聞組／上海1日電
樂誠生鮮超市為居民送大禮包。（取材自中國青年報）
樂誠生鮮超市為居民送大禮包。（取材自中國青年報）

上海市疫情持續發展，日常物資供應相當緊張，尤其蔬菜變得十分稀缺。日前有一對母女不慎掉了一根蔥，被人撿走，硬是追了兩公里討回來，引發熱議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，當事人表示，當時在超市買了三根蔥，價值20元（人民幣，下同，約3美元），回家路上不慎掉落一根，被一個阿姨撿走了，想著蔥也挺貴的，就追了大概2公里。

當事人表示，自己出示了發票，撿到蔥的阿姨也挺好說話的，把蔥還了回來。

一名網友賦詩評論，「千米單騎行的急，母女二人追阿姨。縱然此蔥非思聰，而今身價也不低」。

正當全市搶青菜的時候，一家位於上海郊區金山的小超市卻是「只送不賣」。老闆表示，看到防疫志願者日以繼夜工作非常辛苦，「準備了208份愛心蔬菜禮包送給紅葉居民區的志願者們」。

這家超市是三位好友從山東結伴到上海開的，用近兩年回本並還清了所有的債務。2019年底超市剛開始盈利，第一波新冠疫情暴發，銷售業績大幅滑坡。面對疫情來勢洶洶，他沒有選擇大賺一筆，「我們了解到有的地方已有人藉機抬高價格，一斤白菜賣到了10元，但我們還是決定不開門。現在不是賺錢的時候，我們也希望金山的疫情早日清零」。

上海大叔打麻將拿蔬菜當籌碼。（視頻截圖）
上海大叔打麻將拿蔬菜當籌碼。（視頻截圖）

除此之外，網上流傳一段視頻，當中幾個人圍在一起打麻將，但交易對像不是鈔票，而是蔬菜，他們的前面擺著土豆、西葫蘆、白蘿蔔、大蒜、韭菜、青椒等各種蔬菜。網友感嘆，「太奢侈了」；也有人說現在蔬菜身價水漲船高，「比鈔票好用」。還有網友說，真是家「蔬」抵萬金呀。不少網友為他們的樂觀精神點贊。

據上海市疫情防控領導小組物資保障組組長、市商務委主任顧軍表示，啟動新一輪核酸篩查工作的同時，各區人民政府迅速履行生活物資保障主體責任。上海市主副食品貨源充足、供貨渠道暢通。

上海一對母女不慎掉了1根蔥，被人撿走，愣是追了2公里討回來，引發熱議。（取材自快...
上海一對母女不慎掉了1根蔥，被人撿走，愣是追了2公里討回來，引發熱議。（取材自快科技）

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