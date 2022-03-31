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監管直播查逃稅 官方擬設打賞上限 平台每半年回報營利數據

記者賴錦宏、黃淑玲／綜合報導
知名帶貨直播主薇婭逃漏稅，被追繳並處罰款合計人民幣13.41億元。（取材自微博）
知名帶貨直播主薇婭逃漏稅，被追繳並處罰款合計人民幣13.41億元。（取材自微博）

華爾街日報引述知情人士報導，中國正計畫對規模達300億美元的直播行業施加新限制，約束科技公司並對年輕群體消費的內容施加更大影響，現正起草新規，限制網友網路打賞的每日支出金額，還計畫對直播主從粉絲獲得的收入設定每日限額，並且正在考慮實施更嚴格的內容審查。

國家網信辦等三部門日前發文指出，要打擊網路直播逃漏稅，要依法查處偷逃稅等涉稅違法犯罪行為，對情節嚴重、性質惡劣、社會反映強烈的典型案件進行公開曝光，網路直播平台和網路直播發布者要維護網路直播公平競爭環境，不得通過虛假營銷、自我打賞等方式吸引流量，誘導消費者打賞和購買商品。

南方都市報報導，去年2月9日中國推出「網路直播規範管理工作的指導意見」，旨在進一步加強網路直播行業的正面引導和規範管理，重點規範網路打賞行為。

映客直播表示，目前「意見」的出台對該平台不會有什麼影響，一方面映客一直有分級制度，另一方面，在打賞方面，映客單次最高充值金額為人民幣2998元（約472美元），在直播平台裡位於低位。

中國國家互聯網信息辦公室曾指出，出台前述「意見」的主要目的，是為督促直播平台對照相關規範，對主播帳號實行分級分類管理，規範網路主播行為。

另方面，為加強網路事業監管，國家稅務總局刊載「關於進一步規範網絡直播營利行為促進行業健康發展的意見」，直指網路直播平台必須每半年報送直播主個人身分和營利情形等資料。

意見書要求，網路直播平台應當嚴格採「後台實名、前台自願」原則，對網路直播主進行身分證件、統一社會信用代碼等認證登記。網路直播平台每半年應向所在地省級網信部門、主管稅務機關報送有營利行為的網路直播主個人身分、直播帳號、網路暱稱、取酬帳戶、收入類型及營利情況等資料。

意見書提到，網路直播平台、網路直播服務機構應明確區分和界定網路直播發布者各類收入來源及性質，依法履行個人所得稅代扣代繳義務，不得透過成立網路直播公會、借助第三方企業或者與網路直播主簽訂不履行個人所得稅代扣代繳義務的免責協議等方式，轉嫁或者逃避代扣代繳義務；不得策畫、幫助網路直播主逃漏稅。

事實上，中國監管部門2021年就對網路直播帶貨加大稅務稽查。同年11月，網路直播主朱宸慧、林珊珊因偷逃稅款，依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款人民幣6555萬元和2767萬；去年12月知名帶貨直播主薇婭逃漏稅被追繳並處罰款合計人民幣13.41億元。

華爾街 薇婭

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