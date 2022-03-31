上海挺新冠疫苗進口 對mRNA疫苗亮綠燈？

美國輝瑞藥廠的新冠口服藥Paxlovid。（路透）

中國疫情 持續升溫，重災區上海市29日發布公文稱「支持新冠病毒疫苗 進口」；德國之聲報導指出，文件出台後，外界揣測中國疫苗政策或將轉彎、允許引進外國mRNA疫苗，而上海或將領頭對外國mRNA疫苗亮綠燈。

據了解，中國復星醫藥一直試圖引進mRNA疫苗到中國，但審批遲遲未通過。上海市文件出台後，市場期待復必泰可能盡速過審。「第一財經」報導，復星國際執行董事陳啟宇24日時透露，「由複星醫藥和德國BioNTech合作開發的mRNA新冠疫苗復必泰在中國上市的審批工作仍在積極溝通中。」

截至目前，中國尚未開放任何一款mRNA疫苗上市，新冠疫苗接種以國藥（Sinopharm）及科興（Sinovac）兩款國產的滅活疫苗為主。

此外，國家藥監局2月中批准美國輝瑞 藥廠（Pfizer）的新冠口服藥Paxlovid進口註冊。3月17日，首批2.12萬盒Paxlovid運抵中國，並分別配送至吉林、上海、廣東等至少八個省份的抗疫前線。目前，Paxlovid已被納入醫保。

「第一財經」報導指出，深圳市首屆疫情防控公共衛生專家組組長、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，每盒Paxlovid的採購價格為2300元人民幣（約361美元），在中國使用一個療程的Paxlovid 比美國本土更便宜。他指出，Paxlovid用於有可能發展為重症的患者身上，譬如身體肥胖、長者以及身患腫瘤、糖尿病等基礎疾病等等，患者使用後效果比較明顯。

不過，中國進口輝瑞口服藥也引起爭議，環球時報前總編輯胡錫進表示，「有人爭論：美國對中國充滿敵意，怎麼可能把真正的好東西給中國？他們卡中國芯片的脖子，為什麼要把新冠特效藥給我們？甚至有人懷疑，輝瑞賣中國Paxlovid，就是要害我們。」

他認為，2300元的輝瑞這款口服藥確實太貴了，他非常支持那些呼籲中國政府採取措施促輝瑞降價的主張；但胡錫進也表示，上海等城市緊急輸入輝瑞高價藥，臨時舉措，而且經過國家的審批。這一波疫情來的很急，感染規模突然擴大，治病救人是第一位的，緊急進口一些輝瑞藥物無可厚非。