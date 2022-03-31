方艙醫院無藥、廁所無水… 上海居民批市府防控不力

居民隔著圍牆送食物和水。(路透)

上海防疫 進入「全域靜態管理」封控期，但市民的抱怨並未因此趨於靜止，網絡上仍可見不少民怨視頻或文圖。美媒報導稱，有市民批評政府的防控措施不力，方艙醫院的陽性或陰性者投訴廁所無水，無藥等情況，還有陽性患者據稱被關在地下室。

上海市政府宣布自3月28日開始，浦東、崇明、嘉定、閔行以及奉賢等區實施閉環管理，居民足不出戶，停止所有商業活動。以便全員檢測 。不過自由亞洲電台報導，自上海大規模防疫以來，市民抱怨幾乎沒斷過。

報導稱，嘉定區江橋鎮創業家園5號一居民發微博稱，他和妻子同樣在3月23日先後確診，次日凌晨被送醫，他們三歲半的兒子和一個兩個月大的嬰兒無人照顧。他致電疫情 防控中心、110、居委會和市民服務熱線12345反饋問題，始終無人解決，四天後，孩子們也確診，仍然得不到醫療援助。

另有居民上傳視頻顯示，在方艙醫院內，眾多核酸檢測陽性或陰性患者聚在一起向防疫人員交涉，場面混亂。一名女子說，她後三次檢測為陰性，不知為什麼還要來隔離？另一名男子稱，他進方艙至今，數千個人一次消殺都沒做過，數千個人連防護都沒有，這樣會交叉感染，要防疫人員給他們一個說法。

這名男子並在視頻中批評方艙醫院設施不足，「廁所沒有水，大小便一塌糊塗，沒地方洗臉，三天了連一顆藥都不發，也不做核酸，也不告訴我們什麼時候做核酸。」

網民「芝麻醬醬紫啊」3月28日發帖求助稱，他是嘉定江橋海藍路98弄居民，全小區已被隔20天，27日5樓有一個確診的老年人報警卻沒人管，聽說他被關在地下室。在小區外亭子內，還有一個陽性女子沒人理會，夜晚有居民隔著圍牆給她送了被子、食物和水。

另有網民投訴，28日，小區居委會大門敞著卻全天空無一人。6號樓核酸異常的人已被關在地下室，5號及6號樓無防疫人員和志願者值班，無人給該兩棟樓居民檢測核酸。

海嘉怡坊小區門口，一陽性患者無機構收留。(取材自微博)

還有居民上傳電話錄音顯示，一位女性稱，社區電話通知她的核酸檢測是陽性卻拒絕提供陽性報告，她問對方那為什麼自己收到的報告是陰性，對方竟說「陽性報告是不發的。」

一位上海居民稱，「我們經過五次核酸檢測都是陰性，卻仍被剝奪出行、購物、工作的自由，這涉及違憲違法。」致電市民熱線反映官方涉嫌違法剝奪、限制市民人身自由也沒下文。