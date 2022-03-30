上海單日新增5653例本土確診 老人「4天沒洗腎」不治

上海一處封控區30日景象，居民小區不僅被以巨型護欄封鎖，並有防疫人員看守，防止居民隨意外出。(路透)

據上海市衛健委今早通報，3月30日，上海新增本土新冠肺炎確診病例355例、本土無症狀感染者5,298例。其中，確診人數高於前一日，但無症狀感染者略低。香港明報報導，隨着封控時間拉長，上海正常醫療已經受到衝擊。浦東一名77歲退休 軍醫因糖尿病、腎衰竭需定期洗腎，醫院卻互踢「皮球」導致長達四天無法洗腎不幸死亡。

上海日前也傳出，一名49歲女護士哮喘發作，在被包括自己服務的醫院接連拒收後，於23日深夜死亡。

據報導，因無法按時洗腎死亡的老人家屬30日在社交平台發文指控，這名退休軍醫26日由另一半陪同前往復旦大學附屬浦東醫院，下午4時做了兩次核酸檢測 呈陽性，當晚10時被送入發燒門診隔離區，陪同者被要求回家，但老人隨身藥物已經用完。

次日，院方通知醫院不接受陽性病人洗腎，要安排轉院，但救護車超出負荷，未被安排上。

28日上午，老人被安排進入上海君愛康復醫院隔離，在院期間卻沒有醫護人員問診、照顧。下午接獲通知，陽性病人可轉致周浦醫院洗腎，但周浦醫院又以病人太多為由拒收。老人此時已四天未洗腎，當晚9時嘔吐昏迷，才被送去周浦醫院急診。

29日上午，家屬致電醫院才得知，老人因長期未洗腎造成心肌衰竭。老人最終不幸於當晚9時52分死亡。

目前微博上仍有需要洗腎的上海民眾上網求助。明報指出，自上海近期展開大規模核酸檢測後，醫院大批人力就被抽走。浦東新區基層醫院一名醫生表示，2月底前，醫院約三成人員負責抗疫，但現在幾乎全部都投入抗疫工作。

截至30日24時，上海目前在院治療確診病例有994例，尚在醫學觀察中的本土無症狀感染者2萬8,860例。

上海目前的防疫 政策已經引發不少民怨。31日6時，中共上海市委、上海市人民政府聯名發出一封「致全市人民的一封信」，表示當前防疫作為是「貫徹習近平總書記重要講話和指示批示精神」，「懇請廣大市民朋友繼續全力配合當前疫情應急處置各項措施」，強調「堅持就是勝利、堅持才能勝利」。