參與打造「八佰」、「香蜜」48歲影視CEO廉潔辭世

年僅48歲的完美世界聯席首席執行官廉潔在美去世。(取材自紅星新聞)

完美世界28日發布公告稱：廉潔因身體原因，申請辭去公司聯席首席執行官（CEO ）職務，辭職後，廉潔將繼續在公司下屬子公司擔任相關職務；遺憾的是，就在當天傍晚，廉潔因病在美國去世，享年48歲。

紅星新聞報導，廉潔曾在高盛 、春華資本工作，也曾在博納影業、完美世界影視任職，期間參與打造了電視劇「射鵰英雄傳」、「深海利劍」、「最美的青春」、「香蜜沉沉燼如霜」、「老酒館」，電影 「影」、「八佰」、「奪冠」等爆款影視劇。

廉潔（右）曾參與打造「香蜜沉沉燼如霜」。 (取材自紅星新聞)

名校畢業、投行精英，廉潔有著一份無可挑剔的簡歷。報導指出，1999年，廉潔前往美國繼續深造，2001年畢業後入職全球頂級投行高盛，參與了很多互聯網公司的上市工作，包括BAT、盛大遊戲、新東方、中國平安、中國銀行等。

此後，廉潔和幾個高盛的同事聯合創立了春華資本，2016年9月23日，完美世界發布人事任命公告，任命廉潔為上市公司總裁及控股集團董事。

這些年，完美世界影視打造了大量爆款影視劇，對於操盤影視劇。據報導，廉潔曾表示，完美世界影視始終堅持做精品內容，堅持匠人精神、專注精神，「我們出品的每一部作品基本是精品，無論是在口碑還是商業上都取得很大的成功。」

報導稱，作為完美世界影視的掌舵者，廉潔在堅持多元化方向的同時十分「偏愛」現實主義題材。剛到完美世界工作時，影視行業熱錢很多，但是他沒有選擇跟風，在行業追逐「大IP」「流量明星」等熱潮時，完美世界一直堅持在做現實主義、主旋律內容。

每日經濟新聞報導，廉潔在美國讀書時，「臥虎藏龍」在北美上映，他邀請美國同學連看了8場，場場爆滿，掌聲不斷，中國故事感動了不同膚色、不同文化背景的觀眾，廉潔為此深感自豪。這也讓他深信：「中國人的內心世界非常豐富，以一顆匠人之心進行打磨，自然可以打造出海內外認可的好故事。」

據知情人士表示，廉潔患病已經有一段時間了，之前一直在美國治療，「太突然了。」廉潔的朋友回憶，廉潔是一位文藝青年，喜歡看話劇、聽搖滾和嘻哈，待人和善，溫文爾雅，“所有的回憶都一幕幕湧現出來，他的容音笑貌還在，天妒英才。」