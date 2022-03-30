空難加上封城… 廣州飛上海機票79元 網友熱議「白菜價」

受疫情影響，機票價格大跌。(取材自瀟湘晨報)

上海市日前為了防疫實施嚴格「封控」措施，再加上東航 空難，有網民發現，因為封城上海市民搶購糧食，上海有超市的捲心菜叫價一棵78.1元人民幣(約12.2美元)。與此同時，由廣州飛上海的機票，卻降至79元的「白菜價」。有網民甚至表示，寧吃78元的白菜，不坐78元的飛機。

瀟湘晨報報導，3月28日，受疫情影響，各大機場 的航班數量驟減，各大城市之間的機票價格也發生了變化。經查詢發現，從廣州到上海的機票最便宜居然低至79元，跌破了百元大關，甚至春秋航空的「省錢卡專享機票」標價為39元。

另外，查詢了長沙出發往成都、廣州等城市的機票，價格也比較便宜，從長沙飛往成都天府機場的票價最低只需259元，飛往三亞最低398元，飛往西安咸陽的特價航旅價格最低為345元。上海飛往成都的票價最低為274元，還備注贈送20元核酸檢測券；上海到瀋陽最低票價為109元，廣州至鄭州的最低票價為210元，廣州至西安最低票價為169元。

除了這些低價機票外，也有例外的。目前，從長沙飛往北京 的機票價格高低不等，最高的價格為南航的CZ3935，直飛價格為1780元，價格最低的是東航的航班，需要從成都轉機，價格只要366元。

自由亞洲電台報導，對於機票價格大跌95%至79元的怪現象，有網民表示理解，都困在家裡，不是做核酸就是做核酸，出市都難，誰還會去坐飛機出門呢？

但亦有網民指出，國內航班機票價格雖下跌，但國際航班又是另一回事。由西班牙馬德里回上海的機票，現時叫價7萬7447元。網民因此得出結論：飛機票可買輛車了。

對於「封控」之下蔬菜大漲，有網民即認為，割韭菜的機會，他們是不會放過的。但亦有網民強調，賣78元捲心菜的高島屋己被罰款了。

也有網民感嘆指出，有生之年竟然真的能看到飛機票白菜價的這一幕，多虧了這個魔幻的世界。