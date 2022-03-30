上海分區封控 1家人分隔2地 「疫情寡婦」喊累

為遏止疫情延燒，上海浦東自28日起進行4天封控。圖為街頭上只剩防疫人員。(路透)

上海28日起以黃埔江為分界，實施先埔東、後埔西輪流封控。封控措施讓許多家庭被迫分居兩地，一名上海主婦Lily自嘲，先生在外工作、投宿在尚未封控的朋友家，自己必須獨自照顧兩個年幼子女，每天不僅要張羅三餐，還要看小孩的功課、照顧寵物，在缺少先生的幫助下，彷彿「疫情 寡婦」、「疫情單親母親」，身心俱疲。

綜合媒體報導，突如其來的封城 令，上海不只出現因搶菜在超市打架的亂象，因封控導致家人必須分隔兩地的現象也成社會問題 ，Lily便是其中之一，她自嘲，由於先生在外工作，他們已經一個月沒見到面。

住在上海松江區的Lily是全職家庭主婦，育有兩個子女，女兒小二，兒子才剛滿一歲。Lily表示，先生的工作性質無法在家辦公，固定一個月都得到外地出差兩、三趟，但是只要在家，都會協助做家務。

但自從上海的疫情升溫後，從2月底，光是她居住的小區就因為發現確診者和密接者，先後被封控兩次，每次14天。而先生無法在家遠距辦公，這段期間只能輾轉借宿在封控區以外、不同友人的家中，她則成了「疫情寡婦」。

Lily說，先生擔心家裡食物不夠吃，會幫忙採買食品放社區門口，等她下樓來拿，夫妻倆只能隔著大門相視揮手。「我那一刻才真正體會到了，什麽叫世界上最短的距離。他就站在大門外，我卻無法和他握握手，或是給他一個擁抱。」

Lily說，她曾想過帶著兩個孩子回老家四川避疫，但老家的街道辦一聽她住在上海，「就像見到鬼一樣，避之唯恐不及，立馬回覆如果要回來也可以，但必須隔離14＋7天，要我再考慮看看」。Lily感嘆，各地嚴厲的防疫 措施，「現在上海人到哪都不受歡迎。」