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上海本土疫情增5982 多省物資、檢測隊馳援「守滬」

中國新聞組／北京30日電
為遏止疫情延燒，上海浦東自28日起進行4天封控，曾經人車絡繹不絕的浦東如同被按下「暫停鍵」，街頭空蕩蕩只剩防疫人員身影。(路透)
為遏止疫情延燒，上海浦東自28日起進行4天封控，曾經人車絡繹不絕的浦東如同被按下「暫停鍵」，街頭空蕩蕩只剩防疫人員身影。(路透)

中國29日新增本土確診1565例、本土無症狀感染者7090例，再創下新高。其中上海新增5982例本地個案（含無症狀感染者）。由於疫情病例居高不下，上海在分區封控後要求「足不出戶」、疫情期間若拒不配合核酸檢測恐有刑責。多省也啟動全力「守滬」行動，大量蔬果物資運往上海；蘇浙派出2000餘人檢測隊抵滬支援。

來源：YouTube

上海28日起實施浦東、浦南及毗鄰區域的核酸篩查和區域管控工作，累計組織1萬7000名採樣人員，設置6300個採樣點。截至29日午夜，共篩查超過826萬人。上海市司法局警告，拒不配合核酸檢測者，將刑責伺候。

另外，奉賢、閔行兩區今起落實封控期間足不出戶，所有居民和車輛只進不出，除在指定時間段到指定點位做核酸採樣外，所有人不得擅自走出家門到樓道、地下車庫、露天區域等社區內戶外空間活動（包括散步遛彎、運動健身、逗遛寵物），不得擅自出家門取外賣快遞。

上海衛健委官員表示，浦東封控期間，浦東機場仍將保持運行，浦東區域封控期間，乘客或過境乘客落地若要前往浦西，或往返虹橋機場，可以搭乘公交機場一線等各機場線地鐵前往，但途中浦東站點不停靠，也不能搭乘計程車前往。

為助力上海抗擊疫情、保障居民生活需要，安徽、浙江、山東、河南、雲南、四川等地的物資捐贈車輛絡繹不絕地朝著上海方向駛去。33噸蔬菜、8噸生活物資和20萬隻口罩、1300公斤愛心沃柑、100萬元生活必需品等，多地或自發組織生產或籌備物資連夜運送。

浙江、江蘇28日兩省分別派出1500人、500人檢測隊伍抵達上海浦東，將於3月28日至4月5日為期一周開展新一輪網格化核酸篩查。

上海居民排隊等待核酸採樣。(路透)
上海居民排隊等待核酸採樣。(路透)

針對為何上海持續大量出現無症狀感染者，中國工程院院士張伯禮解釋，本輪Omicron疫情已經隱匿傳播了一段時間，且存在多元傳染途徑，因此流調工作艱鉅複雜，「不僅要關注病例的密接、次密接、一般接觸者，還要考慮病例前期是否存在傳播鏈，盡可能找到無症狀感染者」。

世界最大船運公司丹麥馬士基(Maersk)表示，上海的抗疫封控將嚴重損害貨櫃車運輸服務，並增加運輸成本，而中國加大力度封控新冠疫情，進一步震盪全球供應鏈。

上海市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查，浦東和浦西啟動輪流封控直到4月5日。第一...
上海市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查，浦東和浦西啟動輪流封控直到4月5日。第一批先行實施封控的金山區居居民排隊進行核酸篩查。（新華社）

疫情 檢測 機場

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