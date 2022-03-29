圖書館「大神」 12年自學10餘外語…波斯、希臘語都行

國家圖書館圖書管理員顧曉軍。（視頻截圖）

國家圖書館 管理員顧曉軍，在國圖工作的12年間學習了十幾種語言，甚至對古老而艱深的波斯語、希臘語都有涉獵。在紀錄片「但是還有書籍」中，他閱讀都德小說「最後一課」時，情不自禁哽咽落淚的樣子受到關注，被網友譽為「圖書館裡的大神」。

紫牛新聞報導，41歲的北京 人顧曉軍，畢業於首都師範大學歷史系。大學畢業之後當過一段時間的旅遊銷售，後來在北京2008年奧運 組委會從事場館管理工作，北京奧運會結束之後，來到國家圖書館工作。

他說，「在圖書館看到白發蒼蒼的老者安靜地在一角看書，那種對知識的渴求，讓我特別感動」。

他表示，自己對歐洲文藝復興時期的歷史、文學、哲學都比較感興趣，這些著作或是法語、或是德語、或是拉丁語原文，因此他要去研讀更多語言學的內容。

顧曉軍說，很多人都會覺得古典語言佶屈聱牙，十分枯燥，但他卻被艱深難懂的語言所吸引，「比如說最初接觸希臘語的時候，看不懂就很想讀懂，所以會不斷地查閱資料，記錄更多的東西，每讀懂一個新的片段我都會特別興奮，然後就促使我不斷去學」。

事實上，顧曉軍學習的不止是波斯語，拉丁語、希臘語、法語、德語、義大利語等十幾種語言，他都有涉獵，這些語言都是他在國家圖書館工作的12年裡自學的。

去年，顧曉軍還沒有使用智能手機，後來因為進入圖書館要查看健康碼，他才換了智能機。

國家圖書館圖書管理員顧曉軍。（視頻截圖）

顧曉軍說，他平時的工作，是在圖書館裡給前來讀書的人提供服務，幫助大家找書、借書，一天大約要回答幾十個讀者的諮詢。做了12年的圖書管理員，顧曉軍見過形形色色的人，「有年輕人，為了準備考試或考研，也有為了寫論文查資料的。這些讀者通常背著巨大的書包，裡面是厚厚的資料」。

另外讓他印象深刻的是，「有一位老奶奶，找四庫全書』她說年輕的時候沒機會讀，我給她拿了其中的幾本，每一本都非常厚，老奶奶看到之後特別驚喜，拍著手和我說：『原來四庫全書是這個樣子』，隨後老奶奶就拿起放大鏡仔細地閱讀」。

還有一位來圖書館學俄語的老奶奶，「著位老奶奶就坐在這邊，一本一本看俄文大百科。她還在紙上抄寫俄語，一看就是老一代知識分子，很有書卷氣。她每次都能安靜地抄上幾個小時，抄厚厚的一摞紙」。