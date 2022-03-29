留守老人太孤獨…安徽90後小伙 帶全村600老人蹦迪

王明樂說，是老人們臉上的可愛笑容讓他堅持下去。（取材自九派新聞）

安徽宿州蕭縣毛營子村，一群老人聚在一起跳舞「蹦迪」的視頻引發關注。活動的組織者是90後小伙王明樂，他表示，看到村子裡的老人太孤獨了，於是帶著他們一起跳舞。老人平均年齡80歲，最老的近百歲，最多曾號召600名老人一同共舞。

九派新聞，最早，王明樂像許多年輕人一樣外出打工。直到2019年，他打工回家，走在村子裡，發現村裡幾乎沒有年輕人。當時，年輕人幾乎都去上海、崑山、南京等大城市工作，過年才能回來一次。在他看來，這些留守老人所缺少的，是精神上的東西，這也成為他號召跳舞的初衷。

來源：YouTube

王明樂說，最初是從幾個老人開始的，他把他們從家門口的地上拉起來，讓他們跟隨著示範跳，但老人都很害羞，覺得在眾人面前手舞足蹈是件丟人的事。直到王明樂給他們發了幾根菸，他們才一點點試著接受。後來，這四個老頭兒成了舞團初始的「四人天團」。

其中一個老人叫毛宏禮，他是最全力配合的。自從老伴去世後，他已獨自生活了20年左右。平時，兒女各自忙工作，很少抽出時間探望他。即便年歲已高，他依然自己種菜維持生活，想著少給孩子們添負擔。他說生活費一個月200元（人民幣，約31美元）就夠了，桌上常常只有一碗粥和一碟鹹菜。

王明樂說，是老人們臉上的可愛笑容讓他堅持下去。（取材自九派新聞）

而真正把全村老人都調動起來，是一個特別困難的過程。起初，老人們都害羞，那時，王明樂一個個去老人家裡勸說。慢慢地，「四人天團」擴張成「八人組」。

去年春節，他們組織了一場大型「舞會」，把村中幾乎所有老人都召集來，加上鄰村聞訊趕來的，一共600多人。老人們準備了一塊木板，讓王明樂坐在上面，村裡的男人們將他從村東頭一直抬到了村西頭，大家包圍在王明樂的四周，對他表達感謝。

老人們很感激王明樂。（取材自九派新聞）

王明樂將跳舞了視頻放在抖音 上，老人們很喜歡。有些老人沒有智慧型手機 ，就向子女借手機看。看到自己在屏幕上扭動，高興地說自己「上電視啦」。

王明樂說，平時相處時，彼此沒有什麼長幼尊卑，只有好朋友之間的平等。他從來不叫他們「x爺爺」「x奶奶」，都叫「老曹」「老王」或直呼其名，更多時候，我叫他們「老baby」。