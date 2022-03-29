為「大白」跳舞正夯 防疫人員變相罰站 網求放過醫護

在全身包緊緊防護服的防疫人員前跳舞，宣稱是感謝這些工作人員，但被網友批評為大搞「形式主義」。視頻截圖

「聽我說謝謝你，因為有你……」近日，多段以此音樂為背景的影片引發關注。影片中的畫面有的在學校操場，學生排成一排為「大白」（身穿防護服的防疫 人員）跳舞；甚至有些孩子在核酸現場跳舞。隨著越來越多人效仿，竟讓人分不清究竟是感謝還是打擾？

視頻截圖

綜合媒體報導，家長拍孩子為「大白」跳舞的操作，在社群平台呈病毒式傳播，被批評為「形式主義」，有網友發聲，求家長放過醫護。

視頻截圖

網友表示，這些影片很尷尬，如果說到現在為止，都是私人自發的行為，但是讓防疫人員「變相罰站」；還有網友認為這是有人擺拍作秀尋求流量，或是組織單位想「搞政績」，質疑這樣的「形式主義」是否真的必要。

來源：YouTube

有網友留言，我們確實看到了核酸根本還沒做完，一群大白必須停下來等孩子跳完的場面，甚至在一些視頻中看到大人在跳這個舞蹈；還有某個學校讓學生跳這個舞，拍視頻發網上，徹底激怒網友們，目前該學校的帳號已經被網友噴到設為私密帳號隱藏了起來。

此外，醫療大v「協和醫生Do先生」在微博 發言：有時候，我真心覺得醫護人員很可悲，疫情 當前，最辛苦的就是醫務工作者，不僅需要冒著風險戰鬥在一線，沒日沒夜採核酸，還要成為一些人尋求流量和新聞的「道具」。

他說，我不否認有些人是真心想感謝醫護，我也不否認有人只是想擺拍作秀尋求流量，還有一些組織單位只是想尋求新聞作為政績。「但我想說，如果你們真的想感謝防疫人員，就好好排隊，配合工作，結束真心說聲「謝謝」就好。」

政知觀察團成員「江寧婆婆」在微博表示：作為一線抗疫人員，我想說有些群眾確實是發自肺腑的想來感謝一下工作人員，小朋友唱個歌跳個舞送個奶茶啥的都見過，但是，真的，感動是感動的，但是麻煩也是真的麻煩的；對於普通群眾而言，做好防護、聽從指揮；做完核酸、麻溜走人，就是對他們最大的支持。

媒體：煽情模式 抵達不了感謝的彼岸

中國新聞組／北京29日電

近來流行拍孩子給」大白」跳舞，配上「聽我說，謝謝你」這首歌表達謝意，但一夜之間，「被嫌棄」、突然被人們齊說「不」。

對此，紅星新聞評論說，網上流傳的一些視頻給出了答案：不同的場景裡，做核酸的醫護人員站立一旁，孩子或學生們在他們面前表演著「聽我說，謝謝你」。演得一本正經，看得一本正經，但卻失去了「觀賞」本該有的愉悅和輕鬆，甚至還有一些「不得不」的意味。

疫情形勢較為嚴峻的時期，如果醫護人員到學校、社區進行核酸檢測，得先欣賞一段表演，這將浪費多少時間？醫護人員本身工作量就大，連軸輾轉不同的場所，恐怕本就無心也無力氣欣賞表演。站成一排，打起精神看表演，只會加重他們的身心負擔。

難怪網友這樣改寫歌詞：「聽我說謝謝你，因為有你，下班更晚哩。謝謝你，感謝有你，排隊更長哩。」

評論說，這些視頻要麼是簡單的模仿，要麼是炫技式的表演，他們並沒有考慮過醫護人員是不是喜歡這樣的感謝，也不在意「大白們」是不是被打動。當然，我們也不能主觀臆測他們表演是為了感動自己，或是為了拍一段視頻放在社交媒體上，但初始流傳的視頻，獲得的點讚和認可，還是滿足了他們的情感需求，或許這也是一種「動力」，促使其他人效仿跟從。

刻意演出來的感謝，無法抵達內心，當孩子們被推上表演席，當情感成為表演的工具，也給孩子作出不好的示範。網路時代自我感動式的煽情模式，引發人們效仿，但複製的「感謝」，消解了情感本身，永遠也抵達不了感謝的彼岸。