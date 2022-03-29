上海1市2制 封控區搶物資「像回到1949」

上海分區封控核檢首日，封控區浦東的地鐵及巴士皆停駛。圖為28日，由浦西至浦東方向的隧道封控。 （路透）

上海新冠疫情 持續發燒，28日5時起以黃浦江為界，浦東浦西分區施行核酸檢測 及封控管理。封控中的浦東萬人空巷，而浦西基礎運力依然充足；一市兩制的「鴛鴦鍋封控」讓上海人自嘲「淞滬會戰」再現。目前上海許多市場超市生鮮食品被搶購一空，有台商形容搶買潮宛如1949年國民政府撤退前的市民生活。

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上海28日新增96例確診病例與4381例無症狀感染者，已經連續多日出現數千例以上的陽性病例。上海是中國第一大商業都市，常住人口有2300萬人。過去兩年來，一直都是防疫 的模範生，這次突增的疫情，讓各界都在檢視上海的防疫政策。

上海前晚緊急宣布以黃浦江為界分兩批（先浦東後浦西）封控管理（住宅小區人員足不出戶，人車只進不出），兩大區各嚴格先後封控管理四天，期間每人需展開兩次核酸檢測；第二批浦西地區在輪候期間（3月28日至4月1日），其重點區域嚴格落實封控管理，非重點區域開展一次抗原檢測。

封區消息來得緊急，浦東部分超市及商店前晚出現搶購大量食物及日用品，期間有人一度發生爭執，浦東多間超市延長營業時間，及至關門時不少貨架均被掃空。深夜裡大馬路上都擠滿人潮，不少排隊的上海民眾直呼，這輩子沒見過這樣的景象。一名台商表示，上海宛如沉浸式體驗1949年國民黨政府撤退前的市民生活。

有網友笑稱這是「鴛鴦鍋封控」、「黃浦江做夢也沒有想到還能派上這用場」、「浦東決戰愚人節，浦西決戰清明節，一個騙人，一個騙鬼」、「上次以黃浦江為界的時候，還是淞滬會戰」、「以前，浦東到浦西叫擺渡，現在，浦東到浦西叫偷渡」。

據文匯報報導，浦東進入封控時段，不少軌道交通線路區段已暫停，但在浦西未封控區域，軌道交通以及地面公交依然正常運行。

目前上海仍然維持運行軌道交通有16條，占全部軌道交通線路約八成，其中有12條因線路過江，改成不過江、縮線維持浦西部分的運行，不少地面公交亦出現縮線情況，但浦西路線均正常運行。

查詢上海交通App發現，所有跨江線路的公交站運行已無法顯示實時信息，部分隧道專線亦顯示停運，但浦西路段公交均正常進行中。儘管公交正常行駛，但乘客大量減少，部分公交上甚至出現只見司機，不見乘客的現象。