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上海封控／民眾瘋搶菜 浦東超市竟變格鬥台

中國新聞組／北京29日電
上海浦東要封城，民眾為了搶菜大打出手。（取材自微博）
上海浦東要封城，民眾為了搶菜大打出手。（取材自微博）

上海以黃浦江為界分兩批封城，隨後微博流傳浦東多家超市出現搶購人潮，大批民眾排隊，人龍據稱長達200米。超市內蔬菜被搶光，影片中可看到兩名男子為搶購蔬果大打出手，「超市變格鬥台」引發熱議。對此亂象，浦東當局宣示保障「菜籃子」，火速啟用應急保供大倉，400餘噸蔬菜入場。

來源：聯合新聞網網

綜合媒體報導，上海27日晚突宣布28日清晨5時起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。在首批封區名單上的浦東新區，27日晚上尚在營業的超市、街市等均延長營業至晚上12時。

當地市民把握最後幾個小時購買物資，網上流傳浦東多家超市出現搶購潮，有人拖著幾大袋杯麵結帳，甚至有人為搶菜在超市打架。「浦東超市」這個詞瞬間成微博熱搜榜第一名。

從微博上瘋傳的畫面中可見，一間超市的蔬菜區時，兩名男子疑為了購買蔬菜等商品而起紛爭，直接在超市內大打出手，有旁人緊急將他們拉開。另外還有許多顧客為了搶菜而擠成一團，畫面相當驚險。

上海網友開酸，「臨時解封這個決策真的看不懂，大型聚集，一窩蜂去搶吃的，這下之前測的白測，封的白封，又成一鍋粥了」、「我靠，上海都這樣子了嗎，這可是上海誒，我感覺是中國最牛的城市，有點離譜」。

但也有網友認為上述打架搶菜僅為個案，據了解 ，在上海封城令宣布前，27日上午，楊浦鞍山、靖宇等幾個菜市場點位已有許多「流動車」菜點，菜點推出ABC三類「蔬菜套餐」，市民掃碼後即可拿走。對於出門買菜有困難的群體，有公司還會送菜到社區。

取材自澎湃新聞
取材自澎湃新聞

蔬菜 封城 微博

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