我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

上海封控／保衛金融 券商員工半夜返公司

中國新聞組／北京29日電
封城前夕，上海果菜批發市場夜晚仍擠滿了搶菜的民眾。（取材自微博）
封城前夕，上海果菜批發市場夜晚仍擠滿了搶菜的民眾。（取材自微博）

上海28日清晨5時起實施分區封控，由於當天恰逢周一開市，證券行業再次面臨保障交易順利進行的艱巨任務，有券商員工27日午夜12時前返辦公室迎開市。上海浦東新區的金融業者從上一輪封控開始，就有不少人「以公司為家」，隨著防控手段越發嚴格，越來越多企業加入。

上海市政府於27日晚間宣布從昨天起展開新一輪的全市核酸篩查，且封控區內將暫停地鐵等公共運輸。上海金融重鎮浦東新區名列首波封控名單之中，從證券交易所、銀行、券商到基金公司，連夜做出應對，開始一場「金融保衛戰」。

路透報導，上海證券交易所迅速安排與調整股票發行上市審核和發行承銷、上市公司資訊披露、債券業務等，藉此維護資本市場平穩運行，甚至有一些員工「已經住在所裡了」。

報導指出，上海金融業的從業人員住在公司裡並非個案，在疫情爆發初期已有一些企業採取「駐紮公司和居家辦公」的雙軌模式。在昨天宣布新的管制規定後，這個模式將會持續。

位在虹口區的睿遠基金管理公司於昨天凌晨在微信公眾號發布公告表示，從14日開始採取「現場加遠端辦公並行的輪班制度」，被安排在現場辦公的人員，以公司為家，儘量減少人員流動，確保業務正常運行。

公告也強調，為了保障駐紮人員的日常生活，公司提供充足的生活必需品和防疫物資。

位於浦東新區花木街道的國金證券上海總部，在接到最新消息後，公司也作出以下安排：

1、繼續實行關鍵職位值班制。

2、因未有具體實施細則，為保證系統和交易連續性，值班人員昨晚入住辦公場所，如果有已返回浦西的值班人員，需要繼續值班的，請務必27日晚12時前返回辦公場所。值班人員在辦公場所期間配合政府及公司的防疫安排。

3、其餘員工居家辦公。

證券 防疫 地鐵

上一則

長春封城難買菜 官員「送菜秀」拍照後再收回挨轟

下一則

遠超官方公布 特首：港確診人數不只100萬

延伸閱讀

上海「半封城」 浦東機場保持運轉 已篩檢826萬人

上海「半封城」 浦東機場保持運轉 已篩檢826萬人
自打臉？曾解釋為何上海不能封城 專家如今這樣說

自打臉？曾解釋為何上海不能封城 專家如今這樣說
網民戲稱上海「鴛鴦鍋封控」上回黃浦江分界是淞滬會戰

網民戲稱上海「鴛鴦鍋封控」上回黃浦江分界是淞滬會戰
胡錫進：上海精準防疫不是「逞能」

胡錫進：上海精準防疫不是「逞能」

熱門新聞

圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14
圖為上海機場邊檢站。澎湃新聞

21日起這些國際航班不再降落上海

2022-03-22 13:18

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇