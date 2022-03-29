上海封控／保衛金融 券商員工半夜返公司

封城前夕，上海果菜批發市場夜晚仍擠滿了搶菜的民眾。（取材自微博）

上海28日清晨5時起實施分區封控，由於當天恰逢周一開市，證券 行業再次面臨保障交易順利進行的艱巨任務，有券商員工27日午夜12時前返辦公室迎開市。上海浦東新區的金融業者從上一輪封控開始，就有不少人「以公司為家」，隨著防控手段越發嚴格，越來越多企業加入。

上海市政府於27日晚間宣布從昨天起展開新一輪的全市核酸篩查，且封控區內將暫停地鐵 等公共運輸。上海金融重鎮浦東新區名列首波封控名單之中，從證券交易所、銀行、券商到基金公司，連夜做出應對，開始一場「金融保衛戰」。

路透報導，上海證券交易所迅速安排與調整股票發行上市審核和發行承銷、上市公司資訊披露、債券業務等，藉此維護資本市場平穩運行，甚至有一些員工「已經住在所裡了」。

報導指出，上海金融業的從業人員住在公司裡並非個案，在疫情爆發初期已有一些企業採取「駐紮公司和居家辦公」的雙軌模式。在昨天宣布新的管制規定後，這個模式將會持續。

位在虹口區的睿遠基金管理公司於昨天凌晨在微信公眾號發布公告表示，從14日開始採取「現場加遠端辦公並行的輪班制度」，被安排在現場辦公的人員，以公司為家，儘量減少人員流動，確保業務正常運行。

公告也強調，為了保障駐紮人員的日常生活，公司提供充足的生活必需品和防疫 物資。

位於浦東新區花木街道的國金證券上海總部，在接到最新消息後，公司也作出以下安排：

1、繼續實行關鍵職位值班制。

2、因未有具體實施細則，為保證系統和交易連續性，值班人員昨晚入住辦公場所，如果有已返回浦西的值班人員，需要繼續值班的，請務必27日晚12時前返回辦公場所。值班人員在辦公場所期間配合政府及公司的防疫安排。

3、其餘員工居家辦公。