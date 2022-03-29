長春封城難買菜 官員「送菜秀」拍照後再收回挨轟

長春老人因不懂網路搶購蔬菜，在一家超市門口哀求：可憐可憐我吧。（視頻截圖）

中國本土疫情 嚴峻致部分城市買菜難，不只上海有亂象，吉林省長春市在11日封城後，不少民眾投訴買不到蔬菜 ，有老人因不會網購，站超市門口哀求的畫面令人心酸；輿論發酵下，當地有官員被曝公然造假，派人拍攝為民眾派發蔬菜，然後把蔬菜收回。長春官員「送菜秀」被罵翻，但微博 相關話題已被清除。

來源：YouTube

綜合媒體報導，吉林省封控後，民眾投訴，這半個月來買不到蔬菜，清零不成，「清的是冰箱」。面對民眾的怒吼，官員竟然策畫一幕「送菜秀」，對市面缺乏蔬菜一事，採取掩飾的立場。

網友在微博上配圖留言指出：當地政府「號召黨員幹部參與『曬曬我家蔬菜包』活動」。疑似由長春市政府發出，內容表示防控工作已進入關鍵階段，自20日起全市採取提級管控，全市實體零售超市等轉為線上下單及線下配送。

帖文又號召機關黨員幹部利用朋友圈、抖迫、快手等自媒體，參與上載「蔬菜包」相片的活動，「展現物資充足，百姓無憂的生活狀況，營造安心居家的良好氛圍，引導輿論向我」。

不過，吉林網友的說法，又是另一個光景。有網友留言表示：今天給萬嘉花園送菜了，下車先搭了一個棚子，上面寫著「救災物資」，菜從車上卸下來送進棚裡，旁邊的人一直在拍照錄像，錄完後，又把菜搬回車上，收起帳篷，走了。

對於當局的造假行為，惹來網友的聲討。網友直斥：「這種表面工作做的是很到位啊」、「用飯圈的術語，好像這叫做戲」、「他們做的主要工作是撒謊和捂嘴」、「政府只知道壓熱搜，不解決問題」、「新聞上一直在說物資充足，百姓想知道，物資都在哪」？

此外，有微博網友發布視頻稱：「長春老人因不懂網絡搶購蔬菜，在一家超市門口哀求：可憐可憐我吧。」事件引發熱議。前天晚上，當局回應事件，短片拍攝於25日早上，出於防疫考慮，超市員工按要求提醒老人需通過電話或網上訂購，老人不會操作而哀求。

當局稱當天晚上已上門為老人送去蔬菜包、大米、餅乾和牛奶等物資。