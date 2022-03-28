300戶住進西安爛尾樓 扛水爬29樓 用電靠太陽

已入住的毛坯房，沒水也沒電。（取材自極目新聞）

太陽能板充電、搭一把木梯進入樓棟、提水徒步爬上29樓…這是一群西安業主住進爛尾樓的生活日常。陝西省西安市灞橋區易合坊小區，37歲的趙先生帶著剛買的太陽能燈具來到自己家中。近半個月來，他已經習慣爬493級台階上29樓，途中不用停下休息。

來源：YouTube

極目新聞報導，趙先生說，他8年前購買了易合坊小區的商品房，直至今年仍未交房。今年2月底，再也無法忍受的業主紛紛搬進沒有通水電的毛坯房內，用太陽能板充電，用木板當床，已經將就著過了近一個月。

西安市灞橋區易合坊小區外觀。（取材自極目新聞）

有居民表示，因為開發商資金斷裂導致該小區商品房爛尾多年。如今，只希望能夠通水通電，滿足他們的基本生活需求。

在易合坊小區樓棟裡，電梯無法使用。而且在電梯口，每一層的樓道上都堆滿了建築垃圾。不少住戶的門上都貼了福字和喜字，居民表示，貼了紅字的都是已經住進屋的。

樓道堆滿了雜物。（取材自極目新聞）

在7樓，劉先生一家三口人已經入住。說是「入住」，其實基本的生活條件尚未能滿足。在毛坯房裡，唯一花錢買的家具是一張給女兒睡的單人床，這張床擺在客廳。同樣在客廳的，還有一個用廢磚塊、泡沫和兩塊大瓷磚壘成的簡易灶台，旁邊放著一個煤氣罐。

在主臥的窗戶邊，一塊太陽能板搭在木製支架上，給燈充電，「如果白天電沒有充足，晚上家裡就一片漆黑了。」

小區道路黃土裸露。（取材自極目新聞）

房屋沒有通水，劉先生直接購買了桶裝水抬了上來，除了做飯需要，其它一概減少用水量。上廁所時，小便臨時在家裡解決，大便則要跑到樓下工棚的臨時廁所。

已經入住的趙先生表示，多年前花50多萬元買這裡，每平米5100元，就是看到樓盤方便的交通。讓他沒想到的是，買房的時候，小兒子還沒出生。多年過去，小兒子都已經上小學了，都沒等來交房。

小區內路面滿是泥濘。（取材自極目新聞）

趙先生住29樓，因為標誌標牌都沒有，不知道樓層，他們只好在每一個樓層的防火門上，都用黑筆寫上了樓層的數字。

「喝的水就是這個，大桶的農夫山泉 。」在趙先生的毛坯房裡，飲用水自己購買，洗菜洗臉的生活用水就到工棚去接水，然後一步步提上29樓，每天爬樓至少兩次。

在趙先生隔壁，年過六旬的關先生夫妻花了半個多小時，走上29樓。「前面上個四、五層停下來休息一次，到後面越往上每三層就得休息一下。」

毛坯房裡水電沒有接通，這是已入住居民急迫需要解決的問題。灞橋區政府項目負責人以及該區區委宣傳部面對詢問相關工作進展，未具體回應。