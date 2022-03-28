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她在上海…薯片吃出一撮毛 她在雲南…咖啡浸滿螞蟻

中國新聞組／北京28日電
齊女士在超市購買樂事薯片，發現薯片帶有一撮莫名毛髮。樂事客服回應稱是土豆的根莖。（取材自快科技）
齊女士在超市購買樂事薯片，發現薯片帶有一撮莫名毛髮。樂事客服回應稱是土豆的根莖。（取材自快科技）

「樂事薯片吃出一撮毛髮賠付1000元」27日登上微博熱搜第一，上海的當事人齊女士稱在吃薯片時，發現薯片上竟有一撮「毛髮」。而在雲南，則有網友稱買了外帶咖啡，喝一口後發現口感怪異，定睛一看，驚見咖啡裡竟浸滿螞蟻。

一女網友稱，在雲南一家餐廳點的咖啡外賣杯裡全是螞蟻，店家只賠償了她200元。（視...
一女網友稱，在雲南一家餐廳點的咖啡外賣杯裡全是螞蟻，店家只賠償了她200元。（視頻截圖）

綜合快科技、新京報報導，齊女士在超市買了三包樂事薯片，回家享用時卻發現薯片上帶有一撮莫名「毛髮」。薯片生產商樂事客服回應稱，那些是土豆（馬鈴薯）的根莖，「可以吃，就是不太好吃」，樂事工作人員稱可以按照食品安全法賠付齊女士1000元人民幣。

事信曝光後，引發網友圍觀和熱議。有網友認同樂事公司的說法，認為確實不是人或動物身上的毛髮，應該是根鬚。還有網友表示自己也曾遇到過，但當時壓根兒沒多想，懊惱的表示「錯過了掙1000元的機會。」更有網友從另一個角度看待此事，認為這事證明了樂事是真材實料，薯片真的是用土豆做的而不是麵糊。

事後樂事發布聲明稱，「樂事薯片吃出毛髮賠償1000元」屬於錯誤標題，毛髮實為土豆根莖。由於該內容損害了公司品牌聲譽，樂事已和相關方面溝通，將微博撤銷。樂事並稱消費者對此表示理解，也撤銷了其所發布的原始視頻。

另外，有網友稱在雲南某餐廳買外帶咖啡，杯內竟浸滿螞蟻，店家只賠償了她200元人民幣。網易報導，涉事餐廳店長回應稱，螞蟻是用來做傣族菜「酸螞蟻」，但是被員工拿錯了。

據了解，拌酸螞蟻是傣族特色昆蟲菜，用於潑水節招待賓客。酸螞蟻是生長在怒江兩岸的一種黃螞蟻，口感酸中微甜，螞蟻卵和幼蟻更別有風味。

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