俄烏戰爭加劇通膨 華爾街日報：中國「準備充分」儲糧冠全球
華爾街日報（WSJ）報導指出，中國早在新冠疫情爆發之初，就開始大量進口小麥、玉米等穀物，拉高這些重要糧食的儲備，現在面對俄烏戰爭加劇通膨，成為最有準備可以適應穀物短缺、減緩食物價格上漲的國家。
華爾街日報說，以全球的總體數字來看，全球糧食的庫存其實看起來還不錯。根據聯合國糧農組織（FAO）的預測，今年衡量小麥和玉米等重要糧食需求與庫存的指標會在29%，雖比疫情前低，但還不到需要擔心的程度。
然而，庫存卻集中在少數國家。美國農業部估計，中國現在握有全球一半的小麥儲備以及70%的玉米儲備。印度在連續五度大豐收之後，目前有全球10%的小麥儲量。美國則是備有全球6%的小麥儲量以及12%的玉米儲量。
農產品市場資料供應商AgFlow的數據顯示，中國2020年較2019年多採購了26%的穀物和種子油。2021年進口量又再增加11%，今年1月和2月的進口年增率也繼續往上走。
去年末，中國官員曾經說，中國的小麥儲備足夠支應18個月所需。比較起來，七成小麥依賴烏克蘭和俄羅斯進口的埃及表示，他們目前的供應食物補貼計畫的小麥儲備，只夠4.5個月使用。
儲存量充足的國家，顯然能夠藉由釋出穀倉內的存糧來平抑食物價格。中國2月的食物價格年減3.9%，同期美國的食物價格則是年增7.9%。
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