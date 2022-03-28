川大叔開私家車送百人離開烏國 在火車站搭訕「你是不是中國人」

易永成用私家車免費送同胞離開烏克蘭。（取材自封面新聞）

烏克蘭 女婿、四川大叔易永成，因疫情去年11月他回到成都，本想在家鄉多待一段時間；因收到預訂的8人座商務車可以交貨了，今年1月中旬飛回烏克蘭，沒想到這部車成了還留在戰火紛飛烏克蘭華人 的撤離工具。

俄烏戰爭打了一個月，住在烏克蘭邊境城市烏日哥羅德市的易永成，在華人華僑撤離期間，他開著私家車免費護送了上百人離境。

明年就60歲的易永成被人稱是「易大叔」，是一名攝影愛好者，從1997年起就組織攝影愛好者奔赴中國各地拍風光拍人文。7年前單槍匹馬前往烏日哥羅德市，城市很美麗，他買了房留下來。烏日哥羅德市的華人並不多，加上他一共只有3個人。

易永成鏡頭下戰火前的烏克蘭。（取材自封面新聞）

他沒有經歷過戰爭，對戰爭狀態的烏克蘭也充滿了好奇。報導說，第一天，他駕車去加油站，把油加滿，便於撤退之需。同時還去超市搶購了40斤大米、20斤麵和幾十公斤土豆。戰爭第三天，他發現一些留學生 對撤離感到無助，甚至有些華人被當地出租車司機宰客。「當時，我就產生了一種衝動：我有車，我要幫助經這座城市的華人撤離。」

「我像一個野的司機一樣，站在火車站的出站口，看到長得像華人的人走出來，就上前搭訕：『你是不是中國人？如果是，我可以免費拉你去海關。你是要去匈牙利還是斯洛伐克？』」當天他載了兩個留學生和一個準備去斯洛伐克的華人。

回家後，他把自己在烏日哥羅德市免費接應華人華僑離境的消息以及他的照片發到了各種華人微信群。他在火車站「開張」第一天，就送了9個同胞離境。

據報導，後來，離境的人越來越多。他我接送的任務也越來越重。後來他和斯洛伐克華人青年聯合商會會長周彥君分工接應同胞。「在免費接送期間，絕大多數華人華僑都選擇了信任我。每一個被信任的瞬間，都讓我感受到了同為炎黃血脈、龍的傳人的澎湃。」

易永成用私家車免費送同胞離開烏克蘭。（取材自封面新聞）

這個世界很複雜，他也發現了有人趁機發「戰爭橫財」。3月1日，有10多個留學生準備去匈牙利。有一個華人騙他們免費搭車，這群學生跟著走到半途，對方按每人100美元的價格收費。

報導稱，華人華僑撤離的時間主要集中於2月27日至3月初，「我的這輛8座商務車，一共送走了100多位同胞，其中以留學生為主。一些人給我發紅包作為報酬，都被我拒絕了。一些人說，以後回國了要請我吃飯，這個我歡迎。畢竟，我們在戰火紛飛的國度有了一段共同的經歷。」

「有時想想，人生就是一場神奇的旅行。我買的那輛8座商務車，發揮最大的價值恐怕就是送了一趟又一趟同胞離開戰火紛飛的國度。」3月8日，他收到了四川省歸國華僑聯合會發來的感謝函，這又讓他覺得這一趟又一趟的接送變得更有價值了。

他的家裡現在還住了10多個留學生，正準備下個月的論文答辯，不想因撤離而使幾年的努力白費。希望戰火早日遠去。