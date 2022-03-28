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還是封城了 上海人連夜搶菜、在超市打起來

中國新聞組／北京28日電
3月27日，上海浦東新區多家生鮮超市延長營業，市民排隊購買物資。(取材自澎湃新聞)
3月27日，上海浦東新區多家生鮮超市延長營業，市民排隊購買物資。(取材自澎湃新聞)

面對Omicron變異病毒襲擊，一直拒絕封城的上海市，今天起還是封了。儘管官方說是「分批封控」，仍引來不少外媒及網民打臉稱「就是封城，還死鴨子嘴硬」。突來的封城也點燃民怨，市民整夜搶買菜及物資，超市裡還發生民眾搶購蔬菜水果大打出手的畫面。許多市民群組幾近暴動，集體要求解封，有人嘲諷「上海封城，那今年全球經濟起碼要萎縮1%了吧」。

上海分區分批封控核酸篩查，封控區域內所有人員足不出戶，公交地鐵停運。(取材自每日...
上海分區分批封控核酸篩查，封控區域內所有人員足不出戶，公交地鐵停運。(取材自每日經濟新聞)

上海昨天宣布先封浦東、後封浦南最後再封浦西的「分批封控」。法廣、自由亞洲電台等外媒報導，此前，上海官方似乎一直到最後都在尋求避免採取對經濟發展造成嚴重傷害的全面封城措施。

例如，上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡才剛說，「如果上海市停下來，東海上會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟」，多位專家也一再強調上海要探索不封城的抗疫新模式，但顯然，上海官方堅持不封城的努力，隨著不斷增加的病例數而功虧一簣。

盒馬會員店在官方宣布分批封控後的搶購人潮。(取材自蔥味帥大國微博)
盒馬會員店在官方宣布分批封控後的搶購人潮。(取材自蔥味帥大國微博)

報導指出，上海本來是不想封的，想藉由「核酸檢測＋抗原自檢」等走出封城之外的一條新路。直到上海市東方醫院南院護士周盛妮因醫院基於防疫拒診而死亡等事件發生，嚴酷的清零防疫使被視為「聽話」的上海人也開始抗議。

有些地方居民在「切塊式、網格化」的核酸檢測下，部分封控社區因不斷延後解封時間，居民無心情轉為不耐或氣憤。群聚抗議高呼要解封。市民柳飄飄25日臉書發文稱，居民群組裡大家已經要暴動了，因現在光搶菜都比買張惠妹演唱會門票困難。

昨天宣布的「分批封控」措施讓民怨再飆到最高點。中央社報導，上海各居民社區群組沸騰，許多市民認為，上海終究走上封城抗疫模式。大批市民趕往超市搶買菜及物資。有這幾天居住社區正被封控的民眾說，傍晚剛解封，開心換好衣服要出社區大門時，又聽到要「分批封控」，只好再回到家裡。「幸福來得很突然，走得也很突然」。

上海網民紛紛在群組中、社群平台上表示，「上海沒有封城，只是先封浦東、再封浦西。」「就是封城，還死鴨子嘴硬。」「猶抱琵琶半遮面」，「這樣也沒啥用啊，現在還有機會跑去浦西，總會有漏網之魚。」

27日晚間，浦東超市、上海買菜上了熱搜。有網民拍超市貨架稱這是「上海人民最後的倔...
27日晚間，浦東超市、上海買菜上了熱搜。有網民拍超市貨架稱這是「上海人民最後的倔強」。(取材自中國基金報)
上海市民在分批封控消息發布後，紛紛趕往超市搶菜，超市的菜架已被搶空，連菜葉都不剩...
上海市民在分批封控消息發布後，紛紛趕往超市搶菜，超市的菜架已被搶空，連菜葉都不剩。（取材自微博）

有網民嘲諷稱「上海封了，全球經濟會不會大崩盤？」「東海海面上的貨輪怎麼辦？」「這下今年全球經濟最起碼萎縮1%吧」。因負面留言太多，不少相關微博上的留言被大量刪除，顯示「已過濾不當言論，部分評論暫不展示」。

也有網民支持上海封城：「迷途知返總是好的」， 「封得好！本來控制的挺好，非得聽那些資本媒體的忽悠，失控了。」「上海加油，相信這是最後一波封控。」

2022年3月27日，中國上海封城前夕，人們在一家醫院外的核酸檢測點附近排隊，進...
2022年3月27日，中國上海封城前夕，人們在一家醫院外的核酸檢測點附近排隊，進行大規模檢測。(路透)
上海浦東要封城，民眾在超市為了搶菜大打出手。(取材自微博)
上海浦東要封城，民眾在超市為了搶菜大打出手。(取材自微博)

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