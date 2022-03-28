雲南海洋館2鱷魚溜出 消防員「搏鬥」40分鐘捉回

消防員先將兩隻鱷魚分開後逐一捕獲。（取材自正觀新聞／視頻截圖）

雲南昭通市消防員日前接獲報警，稱「海洋館服務員放水未關，兩條鱷魚趁水滿溜到公共區域，急需幫助」，剛好隊上有一名隊員李長亮有過養鱷魚經驗，現場指揮員立即調李長亮到現場。經歷40分鐘「搏鬥」，消防人員將兩條鱷魚驅趕分開後，逐一抓獲。

消防員纏住鱷魚的嘴巴。（取材自正觀新聞／視頻截圖）

香港 01報導，雲南昭通市昭陽區消防員23日接獲海洋館電話稱有兩條鱷魚逃出鱷魚池。據了解，當晚海洋館工作人員放水忘記關閉閥門，導致鱷魚池的水溢出到公共區域，兩條鱷魚趁亂出逃，爬到公共區域。工作人員擔心若不快點將兩條鱷魚捉回鱷魚池，海洋館很有可能發生鱷魚咬人事件，遂求助於消防。

經歷40分鐘「搏鬥」，消防人員將兩條鱷魚逐一抓獲。（取材自正觀新聞／視頻截圖）

消防員抵達現場後發現，兩條鱷魚一米長左右，靜靜地趴在一處台階上。曾經飼養過鱷魚的李長亮了解鱷魚習性，充當現場指揮。他第一步是先將兩隻鱷魚分開，再逐一拿下，驅趕過程中，鱷魚不時昂起頭，張開血盆大口，露出鋒利的牙齒。

消防員則拿起公安 防爆叉準確叉住鱷魚的頸部，先將鱷魚嘴按下，並用繩索將嘴綁緊，先成功制伏第一條鱷魚。成功後抓捕第二條鱷魚更容易，他們循上次經驗，用膠帶將第二條鱷魚嘴緊緊纏住後，放到臨時飼養桶裡，之後等鱷魚池水放乾後再將兩條鱷魚放回池中，鱷魚逃亡記僅歷時40分鐘。