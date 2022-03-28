我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

雲南海洋館2鱷魚溜出 消防員「搏鬥」40分鐘捉回

中國新聞組／北京28日電
消防員先將兩隻鱷魚分開後逐一捕獲。（取材自正觀新聞／視頻截圖）
消防員先將兩隻鱷魚分開後逐一捕獲。（取材自正觀新聞／視頻截圖）

雲南昭通市消防員日前接獲報警，稱「海洋館服務員放水未關，兩條鱷魚趁水滿溜到公共區域，急需幫助」，剛好隊上有一名隊員李長亮有過養鱷魚經驗，現場指揮員立即調李長亮到現場。經歷40分鐘「搏鬥」，消防人員將兩條鱷魚驅趕分開後，逐一抓獲。

消防員纏住鱷魚的嘴巴。（取材自正觀新聞／視頻截圖）
消防員纏住鱷魚的嘴巴。（取材自正觀新聞／視頻截圖）

香港01報導，雲南昭通市昭陽區消防員23日接獲海洋館電話稱有兩條鱷魚逃出鱷魚池。據了解，當晚海洋館工作人員放水忘記關閉閥門，導致鱷魚池的水溢出到公共區域，兩條鱷魚趁亂出逃，爬到公共區域。工作人員擔心若不快點將兩條鱷魚捉回鱷魚池，海洋館很有可能發生鱷魚咬人事件，遂求助於消防。

經歷40分鐘「搏鬥」，消防人員將兩條鱷魚逐一抓獲。（取材自正觀新聞／視頻截圖）
經歷40分鐘「搏鬥」，消防人員將兩條鱷魚逐一抓獲。（取材自正觀新聞／視頻截圖）

消防員抵達現場後發現，兩條鱷魚一米長左右，靜靜地趴在一處台階上。曾經飼養過鱷魚的李長亮了解鱷魚習性，充當現場指揮。他第一步是先將兩隻鱷魚分開，再逐一拿下，驅趕過程中，鱷魚不時昂起頭，張開血盆大口，露出鋒利的牙齒。

消防員則拿起公安防爆叉準確叉住鱷魚的頸部，先將鱷魚嘴按下，並用繩索將嘴綁緊，先成功制伏第一條鱷魚。成功後抓捕第二條鱷魚更容易，他們循上次經驗，用膠帶將第二條鱷魚嘴緊緊纏住後，放到臨時飼養桶裡，之後等鱷魚池水放乾後再將兩條鱷魚放回池中，鱷魚逃亡記僅歷時40分鐘。

公安 香港

上一則

當年「擁兵」數十萬…重慶「棒棒」大軍消失中

下一則

外界關注中俄聯盟 俄外長31日赴中會王毅

延伸閱讀

外帶飲料喝到「整杯」螞蟻 店家稱拿錯：用來做菜的

外帶飲料喝到「整杯」螞蟻 店家稱拿錯：用來做菜的
東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米
睡夢中遇到地震要跑嗎？消防員：最好留在床上

睡夢中遇到地震要跑嗎？消防員：最好留在床上
網購鱷魚 菜刀砍下牠竟跳起來 盒馬：沒有賣活的

網購鱷魚 菜刀砍下牠竟跳起來 盒馬：沒有賣活的

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」