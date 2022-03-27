馬斯克在北京？貝克漢在浙江？ 微博新功能惹議

微博開放部分用戶的IP歸屬地展示，引出很多有趣的現象和爭論。示意圖。（中新社）

微博 日前開放了部分用戶的IP歸屬地展示，能在「個人主頁-個人資料」中展示用戶最近一個月內最後一次發文或評論的IP歸屬地域。新功能一上線，立刻引發許多有趣的現象和爭論。

來源：YouTube

三言財經報導，有網友發現，英國首相強生（Boris Johnson）的IP屬地是廣東。到了晚上，變成了北京 。再次查看，強生的IP屬地已經不再顯示。

其他還有，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）的IP屬地是北京；比爾蓋茲（Bill Gates）的IP屬地也是北京；貝克漢（David Beckham）的IP屬地是浙江；庫克（Tim Cook）的IP屬地不顯示；今年冬奧會花滑人氣運動員俄羅斯的特魯索娃（Alexandra Trusova）和謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）的IP屬地是美國；李佳琦的IP屬地是北京；新浪CEO曹國偉的IP屬地不顯示。

有網友認為，熱點事件顯示IP地址很有必要，但沒必要顯示精確到省，還一直顯示著關不掉，不但侵犯了用戶的隱私 ，還容易引發地域攻擊。網友還對明星帳號不顯示IP地址表示質疑，「是充值了還是想把人分成三六九等？」

也有不少網友認為，微博的這個功能是一面照妖鏡，讓很多大V原形畢露。此外，不少反對此功能的觀點，都是認為微博的做法侵犯了自己隱私。

微博曾表示，為什麼要開放這項功能，是因俄烏局勢和國內疫情等熱點事件頻發，站方在加強違規信息排查處置的同時，發現仍存在個別冒充當地網友發布和傳播不實信息的行為，為更好維護傳播秩序，將於未來一周上線該功能。

此外，有人推測，由於新功能僅展示用戶最近一個月內最後一次發布博文或評論的IP歸屬地，有很多知名人士的IP屬地未顯示也可能是因為他們最近一段時間沒有發過微博。

也有人表示，這項新功能對一些營銷號的影響比較大，所謂海外資訊博主的營銷號就原形畢露了。對普通人而言似乎沒多大影響。