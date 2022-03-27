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上海發放抗原檢測劑 百萬民眾在家「捅鼻子」

中國新聞組／北京27日電
3月26日，上海市民在家中進行抗原檢測。26日起，上海對重點區域開展核酸篩查，在非重點區域開展抗原檢測。 (中新社)
3月26日，上海市民在家中進行抗原檢測。26日起，上海對重點區域開展核酸篩查，在非重點區域開展抗原檢測。 (中新社)

上海26日開始大規模在非重點區域開展抗原檢測篩查，海市靜安區衛健委表示，已將100餘萬份抗原檢測試劑運送至全區14個街鎮。徐匯區則已將115萬份抗原檢測試劑安全運送至全區11個街鎮。只要在家中「捅鼻子」自檢後半小時，社區志願者就會上門收集、核對結果。

香港01報導，上海市衛生健康委主任鄔驚雷26日指出，上海經過數輪篩查，發現很多感染者。下一步，將按照重點區域與非重點區域相結合、核酸檢測與抗原檢測相結合的方式做好篩查工作。

鄔驚雷表示，上海根據綜合研判和疫情防控的需要，決定核酸檢測和抗原檢測的範圍，將對重點區域實施全域嚴格封控管理，嚴格落實人員居家隔離或待在單位不外出，開展一次核酸檢測。在非重點區域利用抗原檢測速度快的特點，有組織地開展一次抗原檢測，如抗原檢測結果異常，立即予以固定，進行核酸檢測復核。

民眾只要在家中塗抹鼻腔、放入試劑，只要五分鐘就在試紙上出現檢測結果。半小時後志願者就會上門收集檢測試劑。

澎湃新聞報導，而在記者發布會前，上海多區的抗原檢測試劑已經就位。靜安區第一批抗原檢測試劑26日凌晨抵達靜安區體育中心，靜安區疫情防控物資保障單位「雷允上西區」員工們立即上前開箱，卸貨、清點、分裝、裝車、發動，將100萬份抗原試劑送達指定地點。徐匯區上海西岸集團也順利在凌晨3時前，將115萬份抗原檢測試劑運送至全區11個街鎮、45個菜場。

徐匯區將百萬份試劑送往指定地點。(取材自澎湃新聞)
徐匯區將百萬份試劑送往指定地點。(取材自澎湃新聞)

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