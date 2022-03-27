上海護士求醫遭拒枉死 官下令「急診不能停」

目前，上海多家醫療機構改建成集中隔離點，專門收治輕症患者和無症狀感染者。 (新華社)

上海一名女護士因哮喘發作，被自己任職的醫院拒收後身亡引發軒然大波。上海市衛生健康委主任鄔驚雷指出，要加強對封控區居民的醫療保障， 對急診、發熱門診、透析室、手術 室、重症監護室、孕婦分娩室等「非必要不封控」，不能因疫情 處置對醫療機構一關了之、一封了之。

澎湃新聞報導，目前上海因疫情防控的原因，一些醫療機構急診等部門接診新冠病毒陽性感染者後不同程度暫停服務。鄔驚雷指出，為進一步科學精準做好疫情防控，最大限度減少疫情防控對人民群眾正常就醫的影響，要求對醫療機構和醫務人員採取科學、規範、合理的防控措施，不能因疫情處置對醫療機構一關了之、一封了之、一停了之。

鄔驚雷說明，要根據綜合研判醫療機構的疫情風險，科學精準地提出疫情封控建議，精準劃定封控範圍，按規範開展環境消殺後立即開診， 對急診、發熱門診、透析室、手術室、重症監護室、孕婦分娩室等，「非必要不封控」，建立健全備用區域應急預案，設立緩衝病房和緩衝區域。

要加強對封控區居民的醫療保障，醫療機構要做好與地區對接，提供綠色通道，嚴格落實首診負責制和急危重症患者搶救制度，確保急危重症患者得到及時救治，特別是三級綜合醫院、兒童專科醫院的急診、發熱門診等不得隨意停診。