我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

上海護士求醫遭拒枉死 官下令「急診不能停」

中國新聞組／北京27日電
目前，上海多家醫療機構改建成集中隔離點，專門收治輕症患者和無症狀感染者。 (新華社)
目前，上海多家醫療機構改建成集中隔離點，專門收治輕症患者和無症狀感染者。 (新華社)

上海一名女護士因哮喘發作，被自己任職的醫院拒收後身亡引發軒然大波。上海市衛生健康委主任鄔驚雷指出，要加強對封控區居民的醫療保障， 對急診、發熱門診、透析室、手術室、重症監護室、孕婦分娩室等「非必要不封控」，不能因疫情處置對醫療機構一關了之、一封了之。

澎湃新聞報導，目前上海因疫情防控的原因，一些醫療機構急診等部門接診新冠病毒陽性感染者後不同程度暫停服務。鄔驚雷指出，為進一步科學精準做好疫情防控，最大限度減少疫情防控對人民群眾正常就醫的影響，要求對醫療機構和醫務人員採取科學、規範、合理的防控措施，不能因疫情處置對醫療機構一關了之、一封了之、一停了之。

鄔驚雷說明，要根據綜合研判醫療機構的疫情風險，科學精準地提出疫情封控建議，精準劃定封控範圍，按規範開展環境消殺後立即開診， 對急診、發熱門診、透析室、手術室、重症監護室、孕婦分娩室等，「非必要不封控」，建立健全備用區域應急預案，設立緩衝病房和緩衝區域。

要加強對封控區居民的醫療保障，醫療機構要做好與地區對接，提供綠色通道，嚴格落實首診負責制和急危重症患者搶救制度，確保急危重症患者得到及時救治，特別是三級綜合醫院、兒童專科醫院的急診、發熱門診等不得隨意停診。

疫情 手術

上一則

排隊人潮不見了…出生率崩跌 醫院產科變「慘」科

下一則

東航墜機／駕駛艙黑匣子受損 何時修復難以確定

延伸閱讀

白菜一顆12元馬鈴薯一顆8元 上海疫情菜價離譜遭罰

白菜一顆12元馬鈴薯一顆8元 上海疫情菜價離譜遭罰
滬護士哮喘 任職醫院急診部因防疫禁入 她被耽誤4小時不治

滬護士哮喘 任職醫院急診部因防疫禁入 她被耽誤4小時不治
上海感染人數再創新高堅持不封城 專家：影響全球經濟

上海感染人數再創新高堅持不封城 專家：影響全球經濟
中國新增5600例確診 上海感染者暴增至2269例

中國新增5600例確診 上海感染者暴增至2269例

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難