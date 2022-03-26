上海感染人數再創新高堅持不封城 專家：影響全球經濟

上海雖強調不「封城」，但城市運行仍明顯受到各種防疫措施影響。圖為24日上海市區街頭冷清景象。路透

上海25日新增38例本土新冠肺炎確診、2,231例本土無症狀感染者，單日新增總感染人數再創新高。針對封城 建議，上海疫情 防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡堅決表示：「不行」。她強調，上海一旦封城，甚至會影響全球經濟。

吳凡指出，上海正在探索按疫情將城市區分為「重點區域+非重點區域」，並透過「核酸檢測 +抗原自檢（快篩）」的模式，用最小的成本、最快的速度恢復日常的生活。

針對上海已推動多輪大規模核酸檢測，何以目前每天新增感染人數仍不斷增加？在26日上午舉行的記者會中，吳凡解釋，從檢測到數據報告其實會有延時。但她強調，近三日數據顯示，目前陽性人員有85%是管控人員，這代表進一步傳播的可能性已被阻斷。

吳凡說，上海推動「網格化篩查」幾輪篩下來後發現，陽性檢出率，尤其非重點地區陽性檢出率在下降。目前新一輪核酸篩查採分類、分層網格化篩查，將全上海分為兩類：重點區域和非重點區域。重點區域全域再篩一遍，並根據網格化小區、企事業單位等劃成一個個網格，網格裡有陽性，就再往下篩查到樓棟。

吳凡表示，非重點區域同樣希望民眾不要流動，利用這個周末再做一次篩查。這次用的方式是「核酸檢測+抗原自我檢測」的組合。抗原自我檢測（快篩）最重要特點就是結果快，民眾可在家自行進行檢測。

如果在非重點區域篩出較多陽性將「動態調整」，分析研判是否有必要重新作為重點區域進行管控和篩查。

吳凡說，不封城而採「重點區域+非重點區域」，「核酸檢測+抗原自檢」的方式，是上海目前的一種探索。

她指出，上海進行這種探索可以說也是被「逼」出來的。首先，這是由於Omicron病毒傳得快，其次是根據上海的特點，也是上海結合自身實際情況做出的決斷。

吳凡稱，她也看到網上有人建議：「封上一周不行嗎？」吳凡說「不行！」因為上海不僅承載了大陸全國經濟社會發展中的重要功能，甚至於對全球經濟都有影響。

「舉一個例子，如果我們這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟。」

因此，吳凡也呼籲市民配合周末這一輪篩查，讓上海能以最快速度實現城市的「動態清零」，用最小的成本、最快的速度恢復日常的生活。

中共中央總書記習近平本月17日在中共中央政治局常委會會議上的提出，要「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」