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闡述烏克蘭局勢 魯浙陝「集體備課」 促教師統一口徑

中國新聞組／北京26日電
根據網民上傳的照片顯示，中國舉辦的官方備課活動明顯傾向俄羅斯一方。(取材自微博)
根據網民上傳的照片顯示，中國舉辦的官方備課活動明顯傾向俄羅斯一方。(取材自微博)

到底該如何看待俄烏戰爭，中國內部不時傳出雜音。山東、黑龍江、浙江、陝西等多省的教育部門，近日紛紛舉辦有關「烏克蘭局勢」的「集體備課活動」，要求思想政治課教師「準確把握」俄烏局勢的「原則立場」，「切實做好學生的思想引導工作」。

綜合媒體報導，專為思想政治課老師舉辦的「集體備課」，由各省教育部門主導，安排大學老師或校方高層主講，分析俄烏戰爭的來龍去脈，指導各學段思政課教師準確握相關口徑，認識國家的態度，請各地各校組織思政課教師認真收聽收看。

山東省教育廳文件：要求「準確把握」俄烏局勢「原則立場」。（取材自推特）
山東省教育廳文件：要求「準確把握」俄烏局勢「原則立場」。（取材自推特）

據報導，西安電子科技大學人文學院教授夏永林在「集體備課」中指出，俄烏危機不能簡單用正義和非正義來判斷；夏永林稱在美國主導的國際秩序裡，充斥著霸權傲慢與不公平的環境，「糾結正義與否沒有意義」。

浙江大學教授呂有志指出，「看待俄烏衝突和烏克蘭危機，必須要有正確的歷史觀、大局觀、角色觀，既要充分了解中國獨立自主的和平外交政策，也要以習近平的外交思想為指導。」

西北大學教授王永智表示，一定要把俄烏衝突與民族復興聯繫起來，「要通過這個事件向學生講清楚，中國比任何時候都面臨更大的挑戰，需要學生更有大國情懷和擔當。」

陝西師範大學馬克思主義學院副院長劉力波則表示，要主動灌輸符合主流意識形態、符合國家大政方針的思想，「中小學生一旦被帶偏，再要掰回來就不容易了」。

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年日前接受媒體訪問時指出，俄烏戰爭的禍首是美國。鄭永年表示，如沒有北約東擴，就根本不會有現在的俄烏問題。鄭永年指出，真正愛好和平的人應當思考戰爭根源在哪裡，「北約一直把自己看作和平天使，但實際上它卻製造了許多戰爭。」

教育部 烏克蘭 天使

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