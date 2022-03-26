清零一刀切 民怨：清的是冰箱 官員令商超市場即刻營業

中國採取的封城防疫策略，讓不少市民買菜難。圖為一位顧客在一家半空雜貨店購買食物。（歐新社）

吉林省長春市11日因疫情封城 ，25日長春市仍新增957例本土確診病例及無症狀感染者。疫情帶來的封城使得市民採購生活物資更加不易，近日，許多長春市民眾在官媒央視新聞發文底下留言區哀號「買不到菜」，崩潰洗版之餘，有市民自嘲，長春市民現在每天的問候語是「你家冰箱還有菜嗎？」

長春宣布封城後，超市一度疑出現天價蔬菜。（取材自微博）

綜合媒體報導，「長春市民都買不到菜」，「線上搶不到，不是沒貨了就是不配送，線下更別說了」，「整天被關在家沒錢賺，菜價物價又都飆漲，等解封我都要窮死了」，「官方說一周清零，結果清零的是冰箱」，「要市民諒解買菜難，那是你們（官員）的責任啊」。央視及相關微博留言區，近日每天可見長春市民的抱怨留言。

有網民稱，「早日解封吧，姐快瘋了」，「這邊推薦您去新聞上買，那上面各個超市都是價格穩定，品類齊全，供應充足哦……」，藉此嘲諷官員保證供菜足夠、價格穩，但事實是，不是買不到菜就是菜價飆。

長春市商務局面對全市商超暫停店內零售服務的嚴峻供應形勢，25日全面開啟線上購物，全力守護群眾「菜籃子」、「米袋子」、「果盤子」。

長春市商務局副局長侯偉表示，從目前全市生活必需品供應情況看，蔬菜 、水果、米、面、油、肉、蛋、奶庫存充足。現有蔬菜、水果儲備量可供應全市一周，糧食可供應全市20天，食用油可供應全市35天，豬肉可供應全市13天。

20日起，由於涉疫和管控，全市各大商超上崗人員僅疫情前的五分之一。

侯偉表示，越是在疫情防控的關鍵階段，越是要保障糧、油、肉、蛋、奶、菜等基本民生資料的供給不斷檔。並再次倡議廣大市民減少非生活必需品採購。他表示，一是為提高分揀、配送效率，請市民多選擇套餐包。二是鼓勵團體訂購。三是要求全市各類生活必需品商超企業、市場、便利店，無論規模大小，即刻啟動營業。

截至25日上午12時，開通線上經營的重點實體商超門店數量增加了200家以上，總門店數超500家；全市50%以上的小型商超關門不關店，居民購物難情況已有所緩解。