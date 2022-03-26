安徽擬立法將冷淡列家暴 反應兩極 網酸瞎操心「性冷淡算嗎」

安徽擬將冷淡、漠視等行為納入家暴，網民認瞎操心、譁眾取寵而已。(取材自新安晚報)

3月24日，安徽省第十三屆人大常委會第三十三次會議審議了「安徽省實施『中華人 民共和國反家庭暴力法』辦法（草案）」，擬將冷淡、漠視等行為納入家庭暴力範疇，人身保護令最快24小時發出。對此項立法，網上反應兩極。

澎湃新聞報導，「辦法（草案）」中，家庭暴力是指家庭成員之間以毆打、捆綁、殘害、限制人身自由以及經常性謾罵、恐嚇、侮辱、誹謗、宣揚隱私、威脅、騷擾、冷淡、漠視等方式，或者利用其他手段實施的身體、精神等侵害行為。縣級以上政府應建立健全反家庭暴力工作體系，對反家庭暴力工作給予必要的經費保障。

預防和處置方面，家庭暴力受害人及其法定代理人、近親屬也可以向公安 機關報案或者依法向法院申請人身保護令、提起訴訟。單位、個人發現正在發生的家庭暴力行為，有權及時勸阻、制止，對受害人面臨人身安全威脅的及時向公安機關報案。縣級或者設區的市政府可以單獨或者依托救助管理機構設立臨時庇護場所，或通過政府購買服務的方式，為家庭暴力受害人提供臨時生活幫助。

此外還明確了人身安全保護令申請條件、內容、時效、執行等，並規定了相應的法律責任。當事人因遭受家庭暴力或面臨家庭暴力的現實危險，向法院申請人身安全保護令的，法院應當受理。受理後，應在72小時內作出人身安全保護令或駁回申請；情況緊急的，應在24小時內作出。

此前於2020年8月施行的「吉林省反家庭暴力條例」已將冷暴力被納入家暴 範疇，規定採取冷淡、漠視等具體行為方式為家庭暴力。

中國青年報報導，「冷暴力」雖然無聲無息，但同樣是暴力的一種，而且它的表現形式，往往更加隱蔽，而且它給人帶來的精神壓抑和創傷，往往更加嚴重。 遺憾的是，目前法律上並沒有關於「冷暴力」的明確概念，這也讓執法有時束手無策。安徽此次草案，讓冷淡、漠視等行為算是有法可依。

網民則反應兩極，有人力挺，認為「早就應該這樣了」，但也人表示，「瞎操心。家家有本難念的經，是否手伸得太長了？」「性冷淡咋算？能把暴力的家暴管管好就不错了，冷漠，你是能判刑還是能怎樣？」「譁眾取寵而已。離婚都離不了。」