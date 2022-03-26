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東航遇難者比對DNA 家屬籲成立聯盟互相慰藉

中國新聞組／北京26日電
官方指已全面展開生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身分鑑定，DNA檢測比對工作。 （新華社）
官方指已全面展開生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身分鑑定，DNA檢測比對工作。 （新華社）

東航MU5735墜機事故發生至今，中國官方25日召開第五場記者會，指出公安機關已全面展開生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身分鑑定，DNA檢測比對工作。

澎湃新聞報導，中國國家應急處置指揮部25日下午舉行第五場新聞發布會，廣西梧州市副市長高進在會上表示，事故發生後，梧州市參與了整個救援。指揮部要求繼續加強核心區域搜救，同時擴大外圍搜救的範圍。梧州市藤縣組織調集各方救援力量共2248人，各類車輛裝備100多台、套，爭分奪秒開展搜救。

高進指出，截至25日上午9時，共動員了8個鄉鎮，58個村的村民進行拉網式的搜救行動。在公安部專家團隊現場統一指揮下，公安部、自治區、市、縣四級公安機關共投入236名專家和技術人員組成34個工作組，全面開展生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身分鑑定，DNA檢測比對工作，構建起前方勘察、後方檢驗應急聯動機制，實現物證提取、轉運、鑑定等工作無縫連接。

另據自由亞洲電台報導，遇難者家屬24日透過媒體公開呼籲，投訴「家屬現在沒有知情權」，並指「由於疫情我們家屬之間幾乎沒有辦法與其他家屬溝通」，要求建立家屬聯盟互相慰藉。

當局25日回應家屬部分訴求。家屬先後抵達事故現場山腳下，以15人為一組輪流上山「看一眼」，期待會有奇蹟發生。在家屬的要求下，離核心區幾十公尺外的水泥路上也設下了臨時性的祭台，由工作人員安置好香燭，讓家屬可以藉此安撫遇難者及自己本身彼此的心靈。也有家屬要求，「哪怕是人（旅客）完全找不到，也希望可以帶著事故現場的土回家。」

公安 檢測 DNA

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